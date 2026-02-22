Golf Sud : un homme arrêté pour tentative de viol sur une femme en situation de déficience mentale

Le Commissariat d’arrondissement de Golf Sud a procédé, ce 21 février 2026, à l’interpellation d’un individu pour tentative de viol sur une personne souffrant de déficience mentale, à la Cité SHS.

L’opération fait suite à un renseignement téléphonique signalant qu’un homme tentait d’abuser d’une femme particulièrement vulnérable. Alertée, la Brigade de recherches s’est immédiatement rendue sur les lieux et a procédé à l’arrestation du suspect, qui a été conduit au commissariat pour les besoins de l’enquête.

Selon le témoignage d’un témoin oculaire, son attention a été attirée par le comportement suspect du mis en cause, qui entraînait la victime vers un bâtiment isolé. En le suivant discrètement, le témoin l’a surpris au moment où il s’apprêtait à passer à l’acte. L’intervention rapide des policiers a permis de mettre fin à la tentative et d’interpeller l’individu.

Lors de son audition sommaire, le suspect a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a été placé en garde à vue pour tentative de viol sur une personne particulièrement vulnérable.

L’enquête se poursuit afin d’établir toutes les circonstances de cette affaire.