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Coupe du Monde 2026 : Bara Sopoko Ndiaye, la surprise de la liste de Pape Thiaw

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XALIMANEWS: La liste dévoilée par le sélectionneur national Pape Thiaw en vue de la préparation de la Coupe du Monde 2026 réserve une grande surprise : la première convocation de Bara Sopoko Ndiaye avec les Lions.

Le jeune milieu de terrain, évoluant au Bayern Munich, fait partie des nouvelles révélations du football sénégalais. À seulement 18 ans, il impressionne déjà par sa maturité, sa technique et son impact dans l’entrejeu du géant bavarois.

Cette convocation marque un tournant dans sa jeune carrière, puisqu’il s’agit de sa toute première apparition dans la tanière des Lions de la Teranga. Une récompense logique pour ses performances récentes en club, où il s’est rapidement imposé comme un joueur prometteur malgré son jeune âge.

Dans un contexte de préparation intensive pour le Mondial 2026, Pape Thiaw mise sur la jeunesse et la fraîcheur, intégrant de nouveaux profils capables d’apporter de la créativité et de la concurrence dans l’effectif.

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L’arrivée de Bara Sopoko Ndiaye est donc perçue comme un signal fort : celui d’une équipe du Sénégal en pleine reconstruction ambitieuse, prête à mêler expérience et nouveaux talents pour briller sur la scène mondiale.

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