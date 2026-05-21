Axe Côte d’Ivoire – Sénégal : un partenariat renforcé entre Marcory et Mermoz-Sacré Cœur

XALIMANEWS: La coopération décentralisée entre les collectivités africaines franchit une nouvelle étape avec l’initiative de rapprochement entre la Commune de Abidjan (à travers la mairie de Marcory) et la Commune de Dakar (via Mermoz-Sacré Cœur) dirigée par Alioune Tall.

Dans le cadre du renforcement des liens entre villes africaines, les deux collectivités locales ont exprimé leur volonté de mettre en place un partenariat stratégique visant à promouvoir le développement local, l’insertion des jeunes et les échanges socioculturels.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique de coopération sud-sud, favorisant le partage d’expériences en matière de gouvernance locale, d’innovation sociale et de développement communautaire.

La délégation sénégalaise a exprimé sa gratitude envers son homologue ivoirien, le maire de Marcory, Monsieur Aby Akrobou Raoul, pour l’accueil chaleureux qui leur a été réservé dans ses locaux, en présence de ses collaborateurs.

Cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement des relations entre les deux communes et ouvre la voie à des actions concrètes et durables au bénéfice des populations, notamment les jeunes.