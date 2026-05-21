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Coupe du monde 2026 : Pape Thiaw dévoile la liste officielle des Lions du Sénégal

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XALIMANEWS: Le sélectionneur national Pape Thiaw a officiellement rendu publique, ce 21 mai 2026, la liste des joueurs retenus pour représenter le Sénégal à la Coupe du monde 2026. Une annonce très attendue qui confirme la stabilité du groupe tout en intégrant quelques ajustements stratégiques.

Cette sélection de 26 joueurs reflète l’ambition des Lions : aller loin dans la compétition avec un effectif équilibré entre expérience, puissance physique et jeunesse talentueuse.

Gardiens de but

Le poste de gardien est confié à trois joueurs expérimentés :
• Édouard Mendy
• Yehvann Diouf
• Mory Diaw

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Édouard Mendy conserve son statut de numéro 1, fort de son expérience au plus haut niveau.

Défenseurs

La défense sénégalaise reste l’un des secteurs les plus solides de l’équipe :
• Kalidou Koulibaly
• Moussa Niakhaté
• El Hadji Malick Diouf
• Ismail Jakobs
• Mamadou Sarr
• Krépin Diatta
• Antoine Mendy
• Abdoulaye Seck
• Moustapha Mbow
• Ilay Camara

Un mélange de cadres confirmés et de jeunes joueurs en progression, capable d’offrir plusieurs options tactiques au sélectionneur.

Milieux de terrain

Le milieu de terrain combine impact physique, technique et projection vers l’avant :
• Idrissa Gana Gueye
• Pathé Ciss
• Pape Gueye
• Pape Matar Sarr
• Lamine Camara
• Habib Diarra
• Bara Sapo Ndiaye

Ce secteur constitue le cœur du jeu sénégalais, avec une nouvelle génération de plus en plus influente.

Attaquants

L’attaque sénégalaise s’annonce dynamique et redoutable :
• Sadio Mané
• Nicolas Jackson
• Ismaïla Sarr
• Iliman Ndiaye
• Bamba Dieng
• Cherif Ndiaye
• Assane Diao
• Ibrahima Mbaye

Entre expérience et jeunesse, le secteur offensif offre plusieurs solutions pour peser sur les défenses adverses.

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