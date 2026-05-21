Ousmane Sonko chez Monseigneur André Guéye à quelques jours du pèlerinage de Popenguine

XALIMANEWS: Le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué, cet après-midi, une visite de courtoisie auprès de Monseigneur André Guéye, à quelques jours du traditionnel pèlerinage marial de Popenguine.

Cette rencontre, tenue dans une атмосphère chaleureuse et conviviale, a été marquée par des échanges empreints de cordialité entre les deux personnalités. Le chef du gouvernement et l’Archevêque de Dakar ont notamment abordé des sujets liés à la paix, à la cohésion sociale et au vivre-ensemble au Sénégal.

À cette occasion, Monseigneur André Guéye a formulé des prières pour un Sénégal stable, paisible et prospère, à l’approche de cet important rendez-vous religieux qui rassemble chaque année des milliers de fidèles catholiques à Popenguine.