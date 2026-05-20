Diomaye Faye serre la vis : ministres, DG, préfets et diplomates seront évalués

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé mercredi la mise en place de séances régulières d’évaluation des performances gouvernementales, une décision qui entraînera désormais la tenue du Conseil des ministres une semaine sur deux.

Selon le communiqué du Conseil des ministres lu par la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye, cette mesure vise à assurer un meilleur suivi de l’action publique dans le cadre de l’Agenda national de transformation.

« La mise en œuvre optimale de l’Agenda national de transformation nécessite une évaluation systématique des politiques publiques et un suivi rapproché du travail gouvernemental », a expliqué Mme Faye.

Ainsi, des séances de revue des performances gouvernementales seront organisées tous les quinze jours. En conséquence, le Conseil des ministres ne se tiendra plus chaque semaine, mais une semaine sur deux.

Le communiqué ne précise toutefois ni la durée de cette nouvelle organisation ni la date éventuelle d’un retour au fonctionnement habituel des réunions gouvernementales.

Dans cette dynamique d’évaluation, le chef de l’État a demandé à chaque ministre de procéder à l’évaluation des directeurs généraux ainsi que des responsables des structures placées sous leur tutelle ou leur contrôle.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a également été invité à évaluer l’action des chefs de circonscription administrative, tandis que le ministre des Affaires étrangères devra examiner les missions menées par les chefs de représentations diplomatiques et consulaires.

Le président de la République a aussi demandé au ministre des Collectivités territoriales de réfléchir, en collaboration avec les acteurs de la décentralisation, à un mécanisme pertinent d’évaluation des maires et des présidents de conseil départemental.

Concernant le patrimoine immobilier de l’État, Bassirou Diomaye Faye s’est félicité de l’achèvement des travaux et de la livraison de la troisième sphère ministérielle de Diamniadio, estimant que cette infrastructure permettra d’améliorer la qualité du service public tout en réduisant les charges locatives de l’État.

Enfin, le chef de l’État a demandé aux ministres d’accélérer la finalisation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2026-2028, en préparation du prochain débat d’orientation budgétaire. Il leur a également recommandé d’optimiser les délais de passation des marchés publics et de mieux préparer les conférences budgétaires autour des projets prioritaires.