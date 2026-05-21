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Sénégal – Mauvaise nouvelle : Ilay Camara sort sur blessure avec Anderlecht après sa sélection

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XALIMANEWS: Coup d’arrêt pour le Sénégal à l’approche de la Coupe du monde 2026. Le latéral droit sénégalais Ilay Camara a quitté ses coéquipiers très tôt ce jeudi, victime d’une blessure dès la 14e minute lors de la rencontre de son club Anderlecht.

Fraîchement convoqué par le sélectionneur Pape Thiaw dans la liste du jour, le jeune défenseur a ressenti une gêne musculaire qui l’a contraint à céder sa place prématurément. Une situation préoccupante pour le staff des Lions, qui comptait sur lui pour renforcer le couloir droit.

Ce nouveau pépin physique ravive de mauvais souvenirs, puisque lors de la CAN 2025, il avait déjà été touché juste avant le début de la compétition, l’empêchant finalement de disputer le tournoi malgré sa convocation.

Une série de blessures qui freine encore l’élan du jeune international, attendu comme une option sérieuse pour l’avenir en sélection.

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