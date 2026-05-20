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Trafic de chanvre indien à Sédhiou : 114 kg saisis après une course-poursuite sur la RN4

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XALIMANEWS: La lutte contre le trafic de droue se poursuit dans le sud du Sénégal. La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Sédhiou, relevant de l’OCRTIS, a procédé le 18 mai 2026 à l’interpellation d’un individu et à la saisie de cent quatorze kilogrammes (114 kg) de chanvre indien de la variété dite « verte ».

Selon les informations communiquées par les services de sécurité, cette opération fait suite à un renseignement fourni par une source anonyme signalant un déplacement suspect de trafiquants en provenance du Nord Sindian vers la zone de Kabada. Après cette alerte, les policiers ont renforcé leur dispositif de surveillance dans le département de Bounkiling dès la matinée du dimanche.

C’est aux environs de 2 heures du matin, dans la nuit du dimanche au lundi, que les éléments de la brigade ont repéré deux motos circulant sur la RN4, à hauteur de Diacounda. Les engins transportaient des sacs en sisal dont le contenu semblait suspect.

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Les policiers ont immédiatement engagé une course-poursuite sur près de quinze kilomètres. Grâce à la rapidité d’intervention des agents, l’un des conducteurs a pu être interpellé, tandis que son complice a réussi à prendre la fuite après avoir abandonné sa cargaison.

Au cours de l’opération, cinquante-deux kilogrammes (52 kg) de chanvre indien ainsi qu’une moto ont été saisis sur l’individu arrêté. De son côté, le fugitif a abandonné soixante-deux kilogrammes (62 kg) de drogue et une seconde moto. Le total des produits saisis est estimé à 114 kilogrammes de chanvre indien.

Le suspect arrêté a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et trafic intérieur de drogue. Les recherches se poursuivent activement afin de retrouver son acolyte en fuite.

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