Le Sénégal dans l’œil d’un équilibre fragile (Par Pathé Gueye)





Quand deux éléphants se battent, dit la sagesse africaine, ce n’est jamais eux qui souffrent, mais l’herbe. Aujourd’hui, l’herbe, c’est le Sénégal.

En effet, le limogeage d’Ousmane Sonko, Premier ministre, marque une rupture nette dans la trajectoire déjà fragile du pouvoir sénégalais. Ce qui relevait hier d’une tension visible entre légalité et légitimité devient désormais une reconfiguration brutale des équilibres institutionnels. Mais loin de résoudre la contradiction, cet épisode la déplace, la transforme et peut-être même l’intensifie.

En accédant à la présidence de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko ne disparaît pas du centre du jeu politique. Il s’y redéploie autrement. Dépourvu désormais de l’exécutif, il s’ancre dans le législatif avec un atout intact, sa légitimité populaire. Dans un régime où l’initiative politique dépend largement du rapport de forces, cette nouvelle position ne saurait être interprétée comme un recul. Elle ouvre au contraire une configuration renouvelée du pouvoir, sous le regard impuissant des Sénégalais devenus spectateurs amorphes de ce qui se trame sous leurs yeux.

Le président Bassirou Diomaye Faye, en actant ce limogeage qui met en branle, selon plusieurs observateurs, la promotion de règles et décisions politiques fondées sur la vertu, semble avoir voulu réaffirmer la verticalité institutionnelle et rétablir une hiérarchie que la pratique du pouvoir avait progressivement brouillée durant les deux ans de mandat. Ce geste peut être lu comme un sursaut d’autorité et comme une volonté de restaurer la présidence de la République dans son rôle de centre de décision. Il s’agit en apparence d’une clarification.

Mais cette clarification reste partielle. Elle ne supprime pas la dualité, elle la recompose. L’autorité exécutive se recentre autour du chef de l’État tandis que l’autorité politique ne disparaît pas. Elle se repositionne, s’exprime autrement et trouve dans le perchoir parlementaire une tribune institutionnelle nouvelle et potentiellement redoutable.

Ainsi, le risque n’est plus seulement celui d’une dyarchie confuse au sommet de l’exécutif. Il devient celui d’un bicéphalisme élargi entre deux pôles institutionnels, l’exécutif et le législatif. D’un côté un président déterminé à affirmer son autorité, de l’autre un président de l’Assemblée nationale doté d’un capital politique puissant capable de structurer et d’orienter l’action publique, voire de la contester.

Dans ce nouveau schéma passionnant pout tout analyste politique, plusieurs inconnues surgissent. L’administration, déjà fragilisée par les ambiguïtés antérieures du compagnonnage tendu, devra naviguer entre des centres d’influence distincts. Par conséquent, les arbitrages politiques pourraient se complexifier et les loyautés se fragmenter davantage. Le Parlement, loin d’être une chambre d’enregistrement et de partisannerie affirmée, pourrait devenir un véritable contre-pouvoir actif ou un espace de rivalité stratégique.

Quant à l’opinion publique, elle se trouve désormais face à une lecture plus ambivalente de l’exercice du pouvoir. Le président de la République détient pleinement la légalité et cherche à reconquérir la centralité qui devrait le replacer au point focal d’un présidentialisme affirmé. Mais Ousmane Sonko conserve la capacité d’incarner une exigence populaire, de canaliser les attentes et de polariser le débat national.

Il en résulte une question essentielle que formulent plusieurs amis qui nous interpellent sur la situation. Cette nouvelle configuration permet-elle de réconcilier légalité et légitimité ou consacre-t-elle leur coexistence conflictuelle dans deux institutions distinctes?

Le regard politologique pointé tout autour nous renseigne que l’histoire politique montre que les régimes où les centres de pouvoir s’équilibrent sans se neutraliser peuvent produire une forme de stabilité. Mais ces équilibres exigent des règles claires, une discipline institutionnelle rigoureuse et surtout une volonté politique partagée de ne pas transformer la divergence en affrontement.

Or le contexte sénégalais, marqué par une forte intensité politique et une base militante pastéfienne mobilisée et drapée d’un dogmatisme inqualifiable, rend cet équilibre particulièrement délicat. Chose sûre et certaine qui en découle, le moindre désaccord peut rapidement se transformer en crise institutionnelle. La moindre initiative parlementaire peut être interprétée comme une stratégie de reconquête. La moindre décision exécutive peut être perçue comme une marginalisation.

Le pouvoir sénégalais entre ainsi dans une phase plus subtile mais non moins risquée, celle d’une concurrence institutionnelle délicate où la bataille politique ne se joue plus dans la confusion des rôles mais dans leur affirmation concurrente, au risque de prendre le pays en otage.

Dans ce contexte, tout dépendra de la capacité des deux figures centrales à dépasser la rivalité potentielle pour construire une complémentarité réelle. Cela suppose encore une maturité politique rare, une intelligence émotionnelle soutenue, une discipline collective et une acceptation sincère des limites institutionnelles, voire de la realpolik. À défaut, le pays pourrait glisser d’une crise de la confusion du pouvoir vers une crise de confrontation.

Le Sénégal n’est plus simplement face à un problème d’architecture du pouvoir. Il est confronté à une épreuve de culture politique. Au-delà des fonctions et des titres, c’est la capacité des acteurs politiques à faire primer l’État et les intérêts de la nation sur les trajectoires personnelles qui déterminera l’issue de cette recomposition.

Disons-le clairement. La légalité a retrouvé son centre d’impulsion avec la nomination d’un nouveau Premier ministre qui se dit loyal, La légitimité, quant à elle, ne s’est pas effacée. Elle s’est déplacée. Reste à savoir si ces deux forces peuvent coexister sans s’opposer ou si leur séparation continuera d’alimenter une instabilité durable.

Cependant, dans cette configuration fragilisée du pouvoir, les partis politiques qui s’identifient de l’opposition, ne peuvent plus se réfugier dans une posture attentiste ou uniquement critique. Ils sont confrontés à leurs propres contradictions. Face à un pouvoir qui se fragmente, une opposition incapable de structurer une alternative devient elle-même partie prenante de la crise. Trop souvent prisonnière de réflexes opportunistes et de méfiance réciproque, elle risque d’exploiter les tensions sans offrir de cap crédible et d’alimenter un jeu politique stérile où la déstabilisation l’emporte sur la construction de lendemains meilleurs.

Certes, cet affaiblissement du pouvoir qui se dessine sous nos yeux, ouvre un espace inédit. Mais cet espace peut devenir un piège pour les partis qui s’opposent. En privilégiant la surenchère et la dénonciation permanente, l’opposition sénégalaise peut accroître le trouble sans le résoudre. Elle peut contribuer à délégitimer les institutions sans proposer de refondation solide. Dans un contexte déjà marqué par la multiplicité des centres de pouvoir, une opposition désunie ne fait qu’accélérer la dérive en obstruant les voies d’alternatives réelles.

Plus encore, l’incapacité de cette opposition morcelée à incarner des alternatives crédibles renforce paradoxalement la guéguerre du pouvoir en place. Un pouvoir affaibli mais sans adversaire structuré peut durer en jouant sur les divisions, les ambiguïtés et les peurs de l’instabilité. L’opposition se retrouve alors enfermée dans une contestation permanente sans perspective de conquête.

La véritable épreuve pour l’opposition sénégalaise actuelle se situe ailleurs. Elle doit sortir de l’exploitation des crises propres au parti Pastef pour entrer dans une logique de construction politique cohérente et responsable. À défaut, elle ne sera pas une alternative mais un amplificateur du désordre, nourrissant même à l’intérieur du parti Pastef un courant d’opposition de façade destiné à maintenir le vacarme politique.

Ainsi, l’opposition sénégalaise n’est pas seulement face au pouvoir, elle est face à sa propre responsabilité historique. Soit elle s’élève au niveau des enjeux, soit elle se condamne à rester un acteur du bruit incapable de transformer la fragilisation du pouvoir en opportunité démocratique.

En définitive, le Sénégal fait face à un choix de trajectoire. La crise politique n’a pas disparu, elle a changé de forme. Elle ne se joue plus dans la confusion des rôles mais dans leur confrontation potentielle.

La légalité s’est recentrée. La légitimité a trouvé un autre ancrage. Désormais séparées, ces deux forces ne peuvent durablement coexister dans l’ambiguïté. Soit elles s’articulent et renforcent la démocratie sénégalaise, soit elles s’opposent et installent une instabilité sournoise, plus discrète mais plus profonde. Tout dépend désormais de l’usage du pouvoir. Car, aucune architecture institutionnelle ne résiste à des logiques de rivalité permanente. Aucun déséquilibre n’est irréversible lorsque prévaut le sens de l’État.

Le Sénégal avance sur une ligne étroite, entre maîtrise et affrontement, entre responsabilité et calcul, entre consolidation démocratique et dérive conflictuelle. L’histoire ne retiendra ni les intentions ni les discours, mais la capacité des acteurs politiques à transformer une tension inévitable en équilibre viable. Au cas contraire, la voie de sortie de crise qui s’imposera de facto restera l’organisation d’une élection présidentielle anticipée, précipitée par la démission salutaire du chef de l’État et permettant au peuple sénégalais une nouvelle tentative de reprendre les reines de sa destinée.

Pathé Guèye