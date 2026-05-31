Mondial 2026 : le Sénégal lance sa préparation face aux États-Unis ce dimanche

XALIMANEWS: L’équipe nationale du Sénégal débute ce dimanche sa préparation en vue de la Coupe du monde 2026 avec un match amical de prestige face aux États-Unis. La rencontre se disputera à Charlotte et servira de premier test pour les Lions de la Téranga dans leur phase de préparation.

Cette confrontation permettra au sélectionneur national d’évaluer l’état de forme de son groupe et de peaufiner les derniers réglages avant les prochaines échéances internationales. Face à une sélection américaine en pleine progression et portée par son public, les Lions devront afficher de la solidité et de la cohésion pour réussir leur entrée.

Au-delà du résultat, ce rendez-vous constitue une étape importante dans la construction de l’équipe appelée à défendre les couleurs du Sénégal lors du prochain Mondial. Les supporters sénégalais auront ainsi l’occasion de voir leurs favoris à l’œuvre et d’apprécier les premières orientations du staff technique.

Le coup d’envoi de cette rencontre amicale entre le Sénégal et les États-Unis sera donné à 19h30 GMT à Charlotte.