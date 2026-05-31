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Les Lioncelles U17 arrachent leur qualification pour le dernier tour des éliminatoires du Mondial 2026 (Par Saloum Saloum Bi)

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Les Lioncelles du Sénégal poursuivent leur rêve mondial. Elles ont décroché leur qualification pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 2026 au terme d’une rencontre particulièrement disputée face au Cameroun à Yaoundé.

Après un match aller conclu sur un score nul et vierge (0-0) au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, les joueuses du sélectionneur Cris avaient rendez-vous avec leur destin lors de cette manche retour décisive. Comme à l’aller, aucune des deux équipes n’est parvenue à trouver le chemin des filets durant le temps réglementaire, obligeant les protagonistes à se départager lors de la séance des tirs au but.

Malgré un penalty manqué, les Lioncelles ont fait preuve d’un remarquable sang-froid et d’une grande détermination pour s’imposer dans cet exercice toujours délicat. Une qualification méritée qui récompense les efforts d’un groupe ambitieux, solidaire et résolument tourné vers l’exploit.

Cette performance revêt une signification particulière. Obtenue à Yaoundé, une terre qui n’a pas toujours souri au football féminin sénégalais, elle témoigne du caractère et de la maturité de cette jeune génération. Face à la pression du public et à l’enjeu de la rencontre, les Sénégalaises ont su répondre présentes pour franchir une étape supplémentaire vers la Coupe du monde.

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Les protégées du coach Cris continuent ainsi d’écrire l’une des plus belles pages récentes du football féminin sénégalais. Elles ne sont désormais plus qu’à une marche d’une qualification historique pour la phase finale du Mondial U17 2026.

En attendant ce rendez-vous décisif, les Lioncelles peuvent savourer cette précieuse qualification et profiter d’un repos bien mérité. La délégation sénégalaise est attendue au pays ce 31 mai, au lendemain de cette brillante performance.

Toute la nation leur adresse ses félicitations et ses encouragements pour la suite de cette aventure. Avec le même état d’esprit et la même détermination, les portes de la Coupe du monde 2026 semblent plus que jamais à leur portée.

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