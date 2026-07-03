Coupe du monde 2026: Révélations sur un présumé scandale de harcèlement sexuel au sein de la délégation sénégalaise

XALIMANEWS: Selon les informations publiées par L’Observateur dans son édition du jour, un grave incident serait survenu au sein de la délégation sénégalaise présente aux États-Unis à l’occasion de la Coupe du monde. Le journal affirme que le chef cuisinier de la sélection nationale aurait fait l’objet d’accusations de harcèlement sexuel seulement trois jours après l’arrivée des Lions dans leur hôtel.

D’après la publication, cette affaire aurait entraîné le départ précipité de l’intéressé de l’hôtel, alors que la polémique prenait de l’ampleur. Cette situation aurait également perturbé l’organisation des repas de l’équipe durant une partie du séjour.

Toujours selon L’Observateur, plusieurs responsables de la Fédération sénégalaise de football, contactés par téléphone et via WhatsApp, estiment qu’il s’agirait d’une affaire strictement privée, sans lien avec l’institution fédérale.

Le journal rapporte également les propos du directeur général des Sports et chef de la délégation, Mama Laye Mbaye, qui explique qu’à son arrivée, le chef cuisinier n’était déjà plus présent. Il assure toutefois que toutes les dispositions ont été prises afin que les joueurs continuent de bénéficier d’une prise en charge normale, notamment en ce qui concerne les différents menus.

Enfin, L’Observateur indique que le ministère des Sports affirme ne pas être en mesure d’expliquer les circonstances de la venue ni du départ du chef cuisinier, précisant que ces questions relèveraient des personnes directement concernées.