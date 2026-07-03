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Baccalauréat 2026 : 13 cas de triche détectés entre Golf et Rufisque

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XALIMANEWS: Treize candidats au baccalauréat 2026 ont été démasqués pour des faits présumés de triche dans les zones de Golf et de Rufisque, rapporte Libération.

Selon le journal, l’un des incidents les plus marquants s’est produit au centre d’examen Ndiarka Diagne, où un candidat, surpris en possession d’un téléphone portable, aurait tenté d’échapper aux surveillants. Pris en flagrant délit, il aurait jeté son téléphone avant de prendre la fuite.

Ces cas relancent le débat sur la lutte contre la fraude aux examens nationaux. Les autorités poursuivent leur vigilance afin de garantir la crédibilité et l’équité des épreuves du baccalauréat.

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