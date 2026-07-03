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Échec au Mondial : révélations sur la réunion explosive de la Fédération, Pape Thiaw poussé vers la sortie

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XALIMANEWS: Quelques heures seulement après l’élimination des Lions de la Teranga face à la Belgique (2-3) en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a tenu une réunion de crise dans la nuit du mercredi 1er juillet à Seattle, selon les informations du quotidien Record.

Autour du président Abdoulaye Fall, le Comité d’urgence de la FSF a dressé un bilan très sévère du parcours de la sélection nationale. Avec une seule victoire pour trois défaites en quatre rencontres, les performances des Lions ont été jugées largement en deçà des attentes.

Toujours selon Record, les membres du Comité ont unanimement pointé du doigt le sélectionneur Pape Thiaw. Ils lui reprochent plusieurs erreurs techniques, notamment dans la composition de l’équipe, les choix tactiques et la gestion des remplacements, considérés comme tardifs ou inefficaces.

La Fédération estime que le successeur de Aliou Cissé n’a pas su tirer le meilleur d’un effectif pourtant riche en talents. Dans ce contexte, la tendance au sein de l’instance est désormais claire : Pape Thiaw est invité à assumer la responsabilité de cet échec en présentant sa démission.

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