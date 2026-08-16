Fonds de la Primature : Sonko revendique une gestion « entièrement traçable » et défend son bilan

Dakar – Au cœur de la controverse sur les fonds politiques et les crédits spéciaux de l’État, Ousmane Sonko est monté au créneau ce dimanche pour défendre sa gestion des ressources allouées à la Primature lorsqu’il occupait les fonctions de Premier ministre. Dans un entretien spécial diffusé ce 16 août, l’actuel président de l’Assemblée nationale a affirmé être « le seul Premier ministre à pouvoir justifier chaque centime dépensé sur les fonds de la Primature », rejetant toute accusation de gestion opaque.

Face aux interrogations et aux critiques suscitées ces dernières semaines par le débat sur les fonds politiques, Ousmane Sonko a assuré avoir instauré des règles strictes de gestion dès son arrivée à la tête du gouvernement. « J’ai donné des instructions fermes à mon DAGE : aucun franc ne devait être donné en espèces », a-t-il déclaré, insistant sur la traçabilité des dépenses effectuées sous son autorité.

L’ancien chef du gouvernement a également tenu à se démarquer personnellement de ces ressources financières, affirmant n’avoir « jamais touché un franc de ces fonds ». Une déclaration qui s’inscrit dans sa volonté de démontrer que les crédits mis à la disposition de la Primature ont été utilisés dans le respect des procédures administratives et comptables.

Cette sortie intervient dans un contexte marqué par un vif débat national autour de l’encadrement des fonds politiques. Depuis plusieurs mois, Ousmane Sonko défend publiquement une réforme visant à soumettre ces ressources à davantage de contrôle et de transparence. Il avait déjà soutenu que les fonds politiques devaient être maintenus pour certaines missions de souveraineté, tout en étant encadrés par des mécanismes de vérification plus rigoureux.

La question a pris une dimension particulièrement politique avec l’examen à l’Assemblée nationale d’une proposition de loi relative à l’encadrement des crédits spéciaux et des fonds secrets. Le sujet a également alimenté plusieurs échanges au sein de la majorité, certains responsables plaidant pour une transparence accrue dans l’utilisation de l’argent public.

En mettant en avant la traçabilité des dépenses effectuées sous sa responsabilité, Ousmane Sonko cherche manifestement à répondre aux critiques tout en réaffirmant sa ligne politique : préserver l’existence des fonds de souveraineté, mais mettre fin à toute gestion échappant au contrôle. « Aucun centime du peuple sénégalais ne doit être dépensé sans contrôle », avait-il déjà soutenu lors d’une précédente intervention sur le sujet.

Cette nouvelle prise de parole devrait relancer le débat sur la gouvernance des fonds spéciaux, devenu l’un des dossiers les plus sensibles de la vie politique sénégalaise, à l’heure où les exigences de reddition des comptes et de transparence occupent une place centrale dans le discours des nouvelles autorités.