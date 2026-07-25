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Ce qu’il faut sur la création du nouveau parti de Diomaye

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XALIMANEWS: Diomaye prend date”, affiche le quotidien L’As. “Après plusieurs semaines de préparatifs et de consultations, le président Bassirou Diomaye Faye procède, ce matin au lancement officiel de sa formation politique”, écrit le journal.

“Prévue initialement pour le 8 août avant d’être avancée, ajoute L’As, l’assemblée générale constitutive marque une nouvelle étape dans la recomposition du paysage politique sénégalais et, surtout, dans l’affirmation de l’autonomie politique du chef de l’État”.

Selon Le Quotidien, de cette manière, le président Bassirou Diomaye Faye “prend son envol et redistribue les cartes”, deux mois après “la rupture consommée avec Ousmane Sonko”, ancien Premier ministre et actuel président de l’Assemblée nationale.

“Entre fusion de formations alliées, recrutements ciblés à Pastef et débauchage à l’APR”, parti de son prédécesseur Macky Sall, “le chef de l’Etat bâtit son bouclier politique en vue des prochaines échéances locales et législatives”, écrit Le Quotidien.

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Le lancement du parti présidentiel “ne sera pas seulement une cérémonie politique. Il pourrait être le théâtre d’une clarification majeure pour trois figures de l’attelage gouvernemental : Déthié Fall, Moustapha Guirassy et Cheikh Tidiane Dièye”, relève de son côté L’Observateur.

“Pris entre leur compagnonnage historique avec Ousmane Sonko et leur présence au sein du gouvernement de Bassirou Diomaye Faye, ces ministres se retrouvent face à une équation politique dont l’issue pourrait redessiner les alliances de demain”, analyse L’Observateur.

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