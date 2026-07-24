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Touba : le dahira Moukhadimatoul Khidma, gardien de la Grande Mosquée depuis 1994

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XALIMANEWS: Créé en 1994 avec la bénédiction de Serigne Saliou Mbacké, le dahira Moukhadimatoul Khidma est devenu un maillon incontournable du dispositif organisationnel du Grand Magal de Touba. Depuis plus de trois décennies, cette structure œuvre sans relâche pour assurer la préservation, la propreté et la sécurité de la Grande Mosquée, principal lieu de recueillement des millions de pèlerins qui convergent chaque année vers la ville sainte.

La mission du dahira ne se limite pas à l’entretien des lieux. Ses membres sont également chargés de la surveillance de la Grande Mosquée et de ses alentours, veillant au respect des consignes édictées par le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké. Ils sensibilisent les fidèles au respect des règles de bienséance, orientent les visiteurs, facilitent la circulation à l’intérieur du sanctuaire et contribuent au maintien d’un climat de sérénité propice au recueillement.

Durant le Grand Magal, période marquée par une affluence exceptionnelle, les volontaires de Moukhadimatoul Khidma se mobilisent jour et nuit. Répartis dans les différents espaces de la mosquée, ils assurent le nettoyage continu des lieux, veillent à la bonne utilisation des infrastructures et interviennent pour prévenir tout comportement susceptible de perturber le bon déroulement des activités religieuses.

Par leur discipline, leur sens du sacrifice et leur engagement au service de la communauté mouride, les membres de ce dahira incarnent les valeurs de Khidma (le service), chères à Cheikh Ahmadou Bamba. Leur action, souvent discrète mais essentielle, contribue à offrir aux pèlerins un cadre propre, sécurisé et favorable à l’accomplissement de leurs actes de dévotion.

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Au fil des années, Moukhadimatoul Khidma s’est imposé comme l’un des principaux acteurs de l’organisation du Grand Magal, illustrant l’importance du bénévolat et du service communautaire dans la préservation du patrimoine religieux et spirituel de Touba.

PIDvito

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