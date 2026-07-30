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Éducation : Diomaye Faye lance l’évaluation de l’année scolaire et annonce un plan de transformation du système éducatif

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XALIMANEWS: Le président Bassirou Diomaye Faye veut accélérer les réformes de l’école sénégalaise. En Conseil des ministres, il a instruit les ministres en charge de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et de l’Enseignement supérieur de procéder immédiatement à une évaluation complète de l’année scolaire 2025-2026.

L’objectif est de tirer les enseignements nécessaires pour mieux préparer la prochaine rentrée, tout en assurant une orientation optimale des élèves et des nouveaux bacheliers.

Le chef de l’État a également demandé l’accélération des constructions d’établissements scolaires et l’achèvement des infrastructures universitaires, saluant au passage la livraison officielle des nouveaux bâtiments pédagogiques de l’Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN).

Par ailleurs, il souhaite une transformation consensuelle du système éducatif en associant enseignants, établissements privés et l’ensemble des acteurs concernés.

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Dans cette dynamique, Bassirou Diomaye Faye présidera ce jeudi 30 juillet la cérémonie de remise des prix du Concours général 2026, destinée à récompenser les meilleurs élèves du pays.

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