Crise alimentaire : le Premier ministre déclenche une mobilisation d’urgence pour six départements

XALIMANEWS: Face à la dégradation de la situation alimentaire dans plusieurs régions du Sénégal, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a ordonné, mercredi en Conseil des ministres, la mobilisation immédiate de tous les financements nécessaires afin de venir en aide aux populations les plus touchées.

Les départements de Goudiry, Salémata, Bambey, Matam, Podor et Ranérou sont particulièrement concernés par cette situation, jugée préoccupante en pleine période de soudure, une phase critique qui s’étend généralement de juin à août et qui met à rude épreuve les ménages ainsi que le cheptel.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le chef du gouvernement a instruit le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan de mobiliser en urgence l’ensemble des ressources prévues dans le Plan national de réponses (PNR), principal dispositif de gestion des crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales au Sénégal.

Le Premier ministre a également demandé aux principales structures publiques en charge de la sécurité alimentaire de renforcer leurs mécanismes d’intervention. Sont notamment concernés le Fonds de solidarité nationale, le Commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience, le Conseil national de développement de la nutrition, l’Opération de sauvegarde du bétail ainsi que le Programme national des bourses de sécurité familiale.

Afin de suivre l’évolution de la situation et d’évaluer l’efficacité des mesures engagées, Ahmadou Al Aminou Lo a annoncé la tenue, dès la semaine prochaine, d’un conseil interministériel consacré à la prise en charge de la crise alimentaire dans les zones les plus vulnérables.