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Bamako : Diomaye Faye réaffirme le soutien du Sénégal au Mali face au terrorisme

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XALIMANEWS: En visite d’amitié et de travail à Bamako, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé, mardi, la solidarité du Sénégal envers le Mali confronté à la menace terroriste. Reçu par son homologue malien, le général Assimi Goïta, le chef de l’État sénégalais a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération sécuritaire, économique et régionale entre les deux pays.

Au cours de leurs échanges, les deux dirigeants ont abordé les défis sécuritaires qui pèsent sur le Sahel, ainsi que les moyens de consolider les relations bilatérales. La sécurisation des corridors commerciaux, la lutte contre le terrorisme et le développement des échanges économiques figuraient parmi les principaux dossiers examinés.

Cette visite intervient dans un contexte marqué par les profondes recompositions géopolitiques en Afrique de l’Ouest. Pour Bassirou Diomaye Faye, il s’agit de réaffirmer le « soutien indéfectible » du Sénégal au peuple malien tout en appelant à une coopération accrue pour faire face aux défis communs.

Ce déplacement revêt également une dimension régionale importante. Il s’agit de la première visite officielle à l’étranger du président sénégalais depuis sa désignation, le 19 juillet dernier à Freetown, comme président en exercice de la CEDEAO. À travers cette mission, Bassirou Diomaye Faye entend donner une nouvelle impulsion au dialogue régional et promouvoir une approche concertée sur les questions de paix, de sécurité et d’intégration sous-régionale.

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