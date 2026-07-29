Grand Magal 2026 : à Keur Massar, des jeunes font du Safar un symbole de fraternité

XALIMANEWS: À l’approche de la 132ᵉ édition du Grand Magal de Touba, prévue le dimanche 2 août 2026, les manifestations de foi et de générosité se multiplient à travers le pays. À Keur Massar Nord, près de l’hôtel de ville, des jeunes du quartier ont pris l’initiative d’organiser un Safar, transformant cette rencontre en un véritable moment de communion, de fraternité et de cohésion sociale.

Dans une ambiance empreinte de spiritualité, des récitals religieux et des séances de zikr rythment la journée, tandis que les habitants affluent pour partager ce moment de recueillement. L’événement rassemble des personnes de tous âges dans un climat de convivialité et d’entraide.

Depuis le matin, les bénévoles sont mobilisés pour assurer les derniers préparatifs. Aux fourneaux, plusieurs femmes confectionnent les repas qui seront servis aux invités. Les senteurs des plats traditionnels envahissent les lieux, témoignant de l’importance accordée à l’accueil et au partage.

Cette initiative est portée par Baye Modou, Samba, Petit La et Marie Faye, entourés d’autres jeunes du quartier. Ils expliquent avoir voulu créer un espace de rencontre favorisant le rapprochement entre les populations.

« Nous ne sommes affiliés à aucune structure religieuse. Nous avons simplement souhaité réunir les habitants autour des valeurs de solidarité, de fraternité et de partage qui caractérisent le Grand Magal. C’est une occasion de renforcer les relations entre voisins et de consolider le vivre-ensemble », confient-ils.

À travers cette initiative, ces jeunes démontrent que le Grand Magal ne se limite pas aux cérémonies religieuses. Il constitue également un moment privilégié pour cultiver l’entraide, la générosité et l’unité au sein des communautés.