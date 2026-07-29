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Gestion de l’état civil : 74 mairies dans le viseur de la Cour des comptes

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XALIMANEWS: La Cour des comptes a officiellement lancé, ce mardi à Rufisque, une mission d’audit thématique consacrée à la gestion de l’état civil dans les collectivités territoriales. Cette opération, qui couvre les exercices 2018 à 2025, vise à évaluer la manière dont les communes exercent leurs compétences dans ce domaine stratégique.

Selon l’institution, l’objectif est de vérifier que les communes concernées assurent la gestion de l’état civil dans le respect des lois et règlements en vigueur, tout en garantissant un service efficace, fiable et accessible aux populations. L’audit devra également apprécier la capacité des collectivités à assurer un enregistrement systématique des faits d’état civil et à offrir un service public de qualité à moindre coût.

Au total, 74 communes réparties sur l’ensemble du territoire national sont concernées par cette mission. Parmi elles, 59 ont déjà fait l’objet de contrôles de gestion réalisés par la Cour des comptes. Les constats issus de ces précédentes vérifications seront exploités dans le cadre de cette nouvelle évaluation.

Les 15 autres communes, sélectionnées à partir d’une analyse des risques, feront l’objet de contrôles spécifiques sur pièces et sur place. Il s’agit des villes de Dakar et Rufisque, ainsi que des communes de Fann-Point E-Amitié, Ouakam, Wakhinane Nimzatt, Thiaroye-sur-Mer, Sangalkam, Notto Gouye Diama, Baba Garage, Malicounda, Touba Mosquée, Ndioum, Boki Diawé, Niaguis et Médina Wandifa.

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La cérémonie de lancement s’est tenue en présence du président par intérim de la Chambre des Collectivités territoriales, Amadou Ba Mbodji, du chef de la section pôle territorial B, Ahmadou Lamine Kébé, du conseiller rapporteur Babacar Guèye, ainsi que du maire de Rufisque, Oumar Cissé, et de plusieurs responsables locaux.

Cette mission intervient dans un contexte de modernisation du système d’état civil sénégalais, marqué notamment par le lancement, le 7 mai 2021, du programme « Nekkal », piloté par l’Agence nationale de l’état civil (ANEC). Ce programme vise à renforcer le système d’information de l’état civil et à consolider le fichier national d’identité biométrique.

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