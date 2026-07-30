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Adieu Mansour Diouf : Keur Massar perd l’un de ses fils

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XALIMANEWS: Les habitants de Keur Massar, particulièrement ceux des Parcelles Assainies, sont sous le choc depuis l’annonce du décès de Mansour Diouf, jeune créateur de contenu très apprécié dans son quartier et sur les réseaux sociaux.

Toujours souriant, humble et proche des siens, Mansour Diouf était reconnu comme un véritable Baye Fall, dont la bonne humeur et le sens de l’humour illuminaient le quotidien de ses amis et de sa communauté en ligne. À travers ses contenus, il savait faire rire et rassembler, gagnant l’affection de milliers d’internautes.

Au-delà de son activité sur les réseaux sociaux, Mansour Diouf était également un excellent footballeur. Doté d’une grande taille et d’une forte présence physique, il s’imposait au milieu de terrain par son talent, son engagement et sa générosité.

Son décès laisse un immense vide derrière lui. Famille, proches, amis, coéquipiers et nombreux followers pleurent aujourd’hui la disparition d’un jeune homme dont la simplicité, la gentillesse et le sourire resteront gravés dans les mémoires.

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En cette douloureuse circonstance, la rédaction de Xalima présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à toute la communauté qui l’aimait. Qu’Allah, dans Son infinie miséricorde, lui accorde le Firdaws et apporte réconfort et patience à tous ceux qui sont éprouvés par cette perte.

PIDvito

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