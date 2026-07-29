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Triste nouvelle : Mansour Diouf perd tragiquement la vie dans un accident de moto

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XALIMANEWS: La toile sénégalaise est en deuil. Mansour Diouf, jeune créateur de contenu très suivi sur les réseaux sociaux, est décédé ce mercredi des suites d’un accident de moto, selon les informations recueillies.

D’après nos sources, Mansour Diouf circulait à moto en compagnie d’un ami au moment du drame. Ce dernier a été grièvement blessé et se trouve actuellement dans un état critique.

Très apprécié pour ses contenus sur les réseaux sociaux, Mansour Diouf était également reconnu pour ses qualités sportives. Passionné de football, il était considéré par de nombreux proches comme un excellent joueur, en plus d’être un jeune homme ambitieux et prometteur.

À Keur Massar, où il résidait, la nouvelle de son décès a provoqué une vive émotion. Parents, amis, voisins et connaissances sont sous le choc et pleurent la disparition d’un jeune décrit comme respectueux, humble et apprécié de tous.

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En attendant d’éventuelles précisions sur les circonstances exactes de l’accident, de nombreux hommages continuent d’affluer sur les réseaux sociaux, où Mansour Diouf avait su rassembler une importante communauté de fidèles abonnés.

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