APR : un responsable veut rebattre les cartes avec le lancement d’un nouveau mouvement

XALIMANEWS: L’Alliance pour la République (APR) continue d’enregistrer la naissance de nouvelles initiatives en son sein. Après les mouvements portés par Thérèse Faye et Pape Mahawa Diouf, c’est au tour d’Abdoulaye Sow de franchir le pas.

Le maire de Kaffrine, également ancien ministre de l’Urbanisme et actuel secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football (FSF), doit procéder ce mercredi au lancement officiel de son mouvement politique interne, rapporte Les Échos.

À cette occasion, il présentera l’identité de cette nouvelle structure, ses symboles ainsi que les grandes lignes de son projet. L’objectif affiché est de contribuer à la réflexion sur l’avenir de l’APR tout en défendant une vision fondée sur les valeurs républicaines.

Abdoulaye Sow entend également mettre l’accent sur un développement plus harmonieux des territoires, estimant que les collectivités locales et les terroirs doivent jouer un rôle central dans la dynamique économique nationale.

Cette nouvelle initiative confirme l’émergence de plusieurs courants au sein de l’APR, dans un contexte de recomposition du parti après son passage à l’opposition.