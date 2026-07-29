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Ismaïla Madior Fall devant la Haute Cour : ce qu’il faut savoir sur les dernières décisions

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XALIMANEWS: La Haute Cour de justice a examiné, mardi, le dossier de l’ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, lors d’une audience présidée par Mahamadou Mansour Mbaye, assisté de huit députés. Si le fond de l’affaire n’a pas encore été abordé, la juridiction a accordé un allègement significatif de son contrôle judiciaire.

Poursuivi pour association de malfaiteurs, corruption, tentative d’extorsion de fonds, concussion et prise illégale d’intérêts, l’ancien garde des Sceaux devra encore patienter avant que son dossier ne soit examiné sur le fond. La Haute Cour a en effet décidé de renvoyer l’affaire à l’issue des vacances judiciaires.

En revanche, les juges ont fait droit à une requête introduite par la défense. Ils ont ordonné la mainlevée de l’assignation à résidence d’Ismaïla Madior Fall ainsi que le retrait du bracelet électronique auquel il était soumis dans le cadre de cette procédure judiciaire.

Cette décision marque un assouplissement des mesures de contrôle judiciaire visant l’ancien ministre, tout en maintenant les poursuites engagées contre lui. Le rendez-vous judiciaire est désormais fixé après les vacances judiciaires, période à laquelle la Haute Cour de justice reprendra l’examen du dossier sur le fond.

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