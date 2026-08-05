Fonction publique et polémique sur le lendemain du Magal : Mamadou Lamine Dianté sort du silence

Dakar, 5 août 2026 — Au cœur d’une vive polémique sur le statut du lendemain du Magal, le ministre de la Fonction publique, Mamadou Lamine Dianté, a pris la parole pour clarifier sa position face à la controverse née d’un flou administratif et d’un fort taux d’absentéisme dans les services publics.

Dans un entretien accordé à la presse, le ministre a tenu à recadrer le débat, affirmant que « la demande d’explication n’est pas une sanction, c’est un acte administratif ». Une déclaration qui intervient après l’annonce faite aux agents absents de devoir justifier leur absence le lundi suivant le Magal, journée finalement restée ouvrable faute de décret officiel.

Une décision administrative, pas une sanction

Face aux critiques et accusations de mesures punitives, Dianté insiste sur la dimension pédagogique de la démarche : « Nous ne sommes pas dans les représailles, mais dans la pédagogie ». Pour lui, il s’agit avant tout de rappeler les règles de fonctionnement de l’administration publique et d’assurer une certaine rigueur dans le service à l’État.

Le ministre a également révélé avoir demandé la liste des agents absents afin d’évaluer la situation : « Elles devront m’expliquer les véritables motifs de leur absence », a-t-il déclaré, dans un contexte où certaines administrations ont enregistré un taux de présence extrêmement faible.

Le flou autour du jour férié

À l’origine de la controverse : l’absence de communication claire sur le caractère férié ou non du lundi suivant le Magal. Alors que par le passé, notamment en 2018 et 2021, des décrets avaient instauré ce jour comme férié, aucun texte officiel n’a été publié cette année, plongeant travailleurs et institutions dans l’incertitude.

Durant tout le week-end, les spéculations sont allées bon train, poussant de nombreux agents à considérer le lundi comme chômé. Résultat : une désorganisation notable dans plusieurs services publics.

Entre religion et État

Au-delà de l’aspect administratif, Mamadou Lamine Dianté a également abordé une question sensible : la place de la religion dans l’organisation de l’État. « Il faut que les gens fassent la part des choses entre la religion et l’État qui est au-dessus de nous tous », a-t-il martelé, appelant à une meilleure distinction entre pratiques religieuses et obligations professionnelles.

Une décision contestée

Malgré ces explications, la sortie du ministre continue de susciter des réactions. Certains estiment que le gouvernement aurait dû anticiper en encadrant officiellement le lendemain du Magal, compte tenu de l’ampleur de l’événement religieux et des déplacements massifs qu’il engendre.

D’autres dénoncent une incohérence, rappelant le passé syndical de Dianté, autrefois opposé à des sanctions contre des travailleurs en situation de grève.

Un débat plus large sur la gouvernance

Cette affaire met en lumière des enjeux plus profonds liés à la gouvernance administrative, à la communication institutionnelle et à la gestion des réalités socioculturelles dans un État moderne.

Entre exigence de discipline et compréhension des traditions, le gouvernement est désormais attendu sur sa capacité à mieux anticiper ce type de situation pour éviter qu’un flou administratif ne se transforme en crise nationale.

En attendant, le message du ministre est clair : l’ordre administratif doit prévaloir, mais sans perdre de vue la nécessité de pédagogie et de dialogue.