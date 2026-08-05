Recomposition politique : Babacar Abba Mbaye rejoint le président Bassirou Diomaye Faye

XALIMANEWS: L’ancien député Babacar Abba Mbaye, ancien responsable de Taxawu Sénégal, le mouvement dirigé par Khalifa Ababacar Sall, annonce son ralliement au président Bassirou Diomaye Faye après une rencontre tenue au début du mois de juillet.

Dans un entretien accordé au journal, il affirme avoir été convaincu par la vision du chef de l’État.

« J’ai rencontré le Président au début du mois de juillet et il m’a convaincu. »

L’ancien parlementaire estime que le Sénégal s’est éloigné du modèle qui faisait sa réputation.

« Nous sommes passés d’un modèle pionnier, admiré et copié, à des bêtes de foire. »

Selon lui, il est naturel que le président continue d’élargir sa base politique.

« Dans un pays présidentiel comme le nôtre, le Président aura des soutiens et cela ira crescendo. »

Cette prise de position marque un nouveau mouvement dans la recomposition du paysage politique sénégalais, avec le ralliement d’une ancienne figure de Taxawu Sénégal au camp présidentiel.