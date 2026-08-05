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Gestion des absences après événements religieux : Waly Diouf Bodian appelle à une approche plus intelligente

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Voici un article de presse rédigé à partir de votre texte :

Face aux absences massives constatées dans l’administration après de grands événements religieux tels que le Magal ou le Gamou, la réponse envisagée par les autorités ne fait pas l’unanimité. Pour Waly Diouf Bodian, les demandes d’explications brandies par le ministère ne constituent ni une solution durable ni une réponse adaptée à une situation pourtant prévisible.

Selon lui, recourir systématiquement à des demandes d’explications revient à traiter les conséquences plutôt que les causes. « Ces mesures ressemblent davantage à une solution à retardement d’un problème anticipable », estime-t-il, soulignant que ces absences massives ne sont pas des incidents isolés mais des réalités récurrentes, profondément ancrées dans les pratiques sociales et religieuses.

Waly Diouf Bodian met également en garde contre une gestion administrative déconnectée des réalités du terrain. Pour lui, l’autorité publique doit faire preuve de cohérence et de responsabilité : « Il faut éviter de demander des explications sans avoir les moyens ou l’intention d’en tirer des conséquences concrètes ». Une telle posture, selon lui, risque de fragiliser davantage la crédibilité de l’institution.

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Au-delà de la sanction, il appelle à une réflexion de fond sur l’organisation du travail dans la fonction publique. La question centrale reste celle de l’aménagement du lendemain de ces événements religieux majeurs, qui mobilisent des milliers de citoyens à travers le pays. « La gestion de ce point de vue doit être intelligente », insiste-t-il, plaidant pour des mécanismes adaptés, conciliant obligations professionnelles et réalités socioculturelles.

Pour Waly Diouf Bodian, l’application stricte et rigide des règles administratives ne saurait constituer une réponse efficace. « Une approche purement disciplinaire est sans issue », prévient-il, appelant plutôt à une gouvernance plus souple, anticipative et pragmatique.

Dans un contexte où les enjeux de performance de l’administration restent cruciaux, cette prise de position relance le débat sur l’équilibre entre rigueur institutionnelle et intelligence organisationnelle.

Souhaitez-vous une version plus courte, plus incisive ou adaptée pour les réseaux sociaux ?

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