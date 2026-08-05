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Saint-Louis : une course de vitesse entre deux minicars « Cheikhou Chérif » vire à l’accident, un drame évité de justesse

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XALIMANEWS: Un grave accident de la circulation a été évité de peu ce mercredi 5 août à la sortie de la commune d’Aéré Lao, dans la région de Saint-Louis. Selon les informations rapportées par L’AS, un minicar de transport de type « Cheikhou Chérif » s’est renversé après s’être lancé dans une dangereuse course de vitesse avec un autre minibus.

Les deux chauffeurs auraient engagé un véritable défi sur la route en multipliant les dépassements et les manœuvres à haut risque. C’est au cours de cette conduite particulièrement dangereuse que l’un des conducteurs a perdu le contrôle de son véhicule en tentant d’éviter une collision. Le minicar a alors effectué plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser.

Malgré la violence du choc et l’état du véhicule, le bilan est resté étonnamment léger. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée parmi la dizaine de passagers qui se trouvaient à bord. Seul un homme âgé d’une cinquantaine d’années a été légèrement blessé, selon la même source.

Le quotidien souligne également le geste exemplaire du chauffeur et des passagers d’un bus qui circulait derrière le minicar. Ils se sont immédiatement arrêtés pour porter secours aux victimes, sécuriser les lieux de l’accident et faciliter les premières interventions.

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Ce nouvel incident relance le débat sur les comportements dangereux de certains conducteurs de transports en commun et rappelle l’urgence de renforcer la sensibilisation ainsi que le respect du Code de la route afin de prévenir de nouveaux drames.

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