Le Palais, nouveau marché des fidélités politiques : une évaluation des pratiques politiques

L’officialisation de la nouvelle formation politique du Président de la République constitue l’aboutissement de plusieurs jours d’effervescence politique. Démissions, ralliements et prises de position se sont succédé, nourrissant les commentaires sur une possible recomposition du paysage politique sénégalais. Une telle lecture mérite pourtant d’être nuancée. À ce stade, ces mouvements demeurent trop limités pour modifier les équilibres en présence ou annoncer un basculement durable des rapports de force.

Leur intérêt se situe ailleurs. À travers des comportements individuels, ils permettent d’observer la manière dont le pouvoir construit et consolide des fidélités politiques. La question n’est donc plus de savoir qui rejoint qui, ni de sonder les motivations de chacun. Elle consiste à apprécier ce que ces faits révèlent d’une manière d’exercer le pouvoir, d’en mesurer la conformité avec la promesse de rupture de mars 2024 et d’en anticiper les effets sur la culture politique sénégalaise.

Un premier constat s’impose. Les responsables ayant annoncé leur ralliement ne représentent pas, à eux seuls, un tournant politique majeur. Leur nombre reste insuffisant pour bouleverser les rapports de force existants. L’ampleur du phénomène importe donc moins que les conditions de son apparition. Ces départs se sont concentrés autour d’un même événement : la naissance d’une nouvelle offre politique portée par le chef de l’État. Le phénomène mérite d’être observé au-delà de sa seule ampleur.

Cette concomitance n’autorise aucune conclusion sur les motivations personnelles des intéressés. Elle met néanmoins au jour un mécanisme bien connu : l’émergence d’un nouveau centre de pouvoir produit presque toujours un effet d’attraction. Plus ce centre concentre de ressources institutionnelles, plus il favorise les repositionnements.

Une organisation partisane peut naturellement se développer en rassemblant des femmes et des hommes convaincus par une vision. Elle peut aussi tirer l’essentiel de sa dynamique de la position institutionnelle de celui qui l’incarne. La distinction est fondamentale, car ces deux logiques ne produisent pas les mêmes effets sur la vie démocratique.

Le Palais de la République n’est pas un espace politique ordinaire. Par la nature des pouvoirs qu’il concentre, il demeure le principal centre d’attraction de la vie publique nationale. Lorsqu’une formation se construit à partir de cette centralité institutionnelle, les fidélités deviennent elles-mêmes un enjeu de concurrence. C’est en ce sens que l’on peut parler d’un marché des fidélités politiques : un espace où les appartenances se redéfinissent sous l’effet des opportunités, des anticipations et des rapports de pouvoir.

Ce constat ne vaut pas accusation. Évaluer une conduite politique ne consiste pas à prêter des intentions aux acteurs, mais à examiner les moyens mobilisés, les comportements qu’ils encouragent et les conséquences qu’ils peuvent produire sur le fonctionnement démocratique.

En politique, une décision compte autant par ce qu’elle accomplit que par les attitudes qu’elle rend avantageuses. La dynamique observée ne saurait donc être jugée à la seule lumière des soutiens qu’elle permet de rassembler. Elle doit aussi l’être au regard des conduites qu’elle valorise. Lorsqu’une formation attire des responsables au moment même où elle se constitue autour du chef de l’État, un signal est adressé à l’ensemble de la classe politique.

Si le rapprochement avec le pouvoir apparaît comme la voie la plus sûre pour préserver une influence, accéder à des responsabilités ou sécuriser un avenir politique, cette logique tend naturellement à se diffuser. À l’inverse, lorsque la constance dans les convictions, la fidélité à un engagement et l’enracinement dans un projet collectif sont les qualités les plus reconnues, ce sont elles qui acquièrent une valeur politique.

Toute gouvernance finit ainsi par installer ses propres règles implicites. Elle indique ce qui est récompensé et ce qui devient rationnel pour les acteurs. C’est à ce niveau que se pose la question de la cohérence. La promesse de rupture formulée en mars 2024 ne portait pas uniquement sur l’alternance des dirigeants. Elle exprimait aussi l’ambition de transformer les règles non écrites de la compétition politique.

L’attente des citoyens concernait également une autre manière d’occuper les institutions et d’exercer l’autorité. Une stratégie partisane ne s’apprécie donc pas seulement à l’aune de son efficacité immédiate. Elle se juge aussi par sa fidélité aux principes qui lui ont donné sens. Une démarche peut atteindre son objectif à court terme tout en fragilisant, dans la durée, la confiance qu’elle était censée renforcer.

Paul Ricœur rappelait que la fidélité à la parole donnée se mesure dans la continuité entre l’engagement pris et l’action accomplie. Cette exigence trouve ici une résonance particulière. L’alternance de mars 2024 n’avait pas seulement suscité l’espoir d’un changement de majorité. Elle avait fait naître l’attente d’un autre rapport au pouvoir, fondé sur l’abandon de pratiques tenues pour responsables de l’usure de la vie publique.

La création d’une formation politique autour du président de la République relève d’un choix parfaitement légitime dans une démocratie. Son existence n’est donc pas en cause. L’interrogation porte sur les moyens retenus pour assurer son développement et sur les signaux qu’ils adressent au système politique. Au regard de son objectif, la démarche paraît pertinente. Tout chef de l’État peut chercher à disposer d’une organisation capable de soutenir son action et de porter sa vision.

La difficulté apparaît lorsque cette dynamique repose principalement sur l’attraction exercée par la proximité du pouvoir. Elle soulève alors une question décisive : sa compatibilité avec la promesse de rupture qui avait fondé la légitimité de l’alternance. L’enjeu dépasse le seul avenir de cette nouvelle formation. Il concerne le modèle de vie publique qui se dessine.

Les choix d’aujourd’hui façonnent les conduites de demain. Ils déterminent ce qui sera progressivement perçu comme normal, souhaitable ou avantageux. La création d’une formation politique par le président de la République répond ainsi à une logique compréhensible. Les modalités observées pour en soutenir l’essor interrogent toutefois leur cohérence avec la promesse de mars 2024.

Si elles devaient installer durablement l’idée que la proximité avec le pouvoir constitue le principal moteur des repositionnements, elles contribueraient à reconduire les mécanismes que l’alternance s’était engagée à transformer. La véritable rupture ne commence pas lorsque le pouvoir change de mains. Elle commence lorsque se transforment les règles implicites qui en gouvernent l’exercice. C’est à cette exigence que seront désormais confrontés tous ceux qui ont fait de la rupture non seulement un slogan politique, mais une promesse adressée au peuple sénégalais.