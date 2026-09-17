Le Sénégal au bord du sans-lendemain: Ajustement structurel ou temps de privations ?

Notre Sénégal marche aujourd’hui sur une étroite ligne de crête, entre l’espérance trahie et l’incertitude devenue destin. Là où s’effritent les promesses et s’épaississent les faux-semblants, les incohérences s’accumulent comme des ruines mal dissimulées. Les paroles et les actes se déchirent, et nos besoins réels, relégués au rang de variables négligeables, se perdent dans le vacarme des slogans et d’une rhétorique asséchée. « Ils sont tous pareils », murmure un peuple las, désabusé et déçu.

Pourtant… Nul cœur n’est un territoire à conquérir, aucune vie n’est une énigme livrée aux turpitudes politiciennes. Le peuple sénégalais demeure un mystère indomptable, un horizon mouvant qui échappe aux affligeantes fourberies.

Ils croient souvent nous dominer en prétendant nommer les choses, mais les mots les plus justes demeurent parfois inaudibles.

Sous l’apparence trompeuse des discours équivoques, sous les obscurités savamment entretenues, se révèle un Sénégal entier, insaisissable et irréductible.

Notre conscience est un jardin qui préserve ses profondeurs, où chaque Vérité réclame patience, rigueur et lucidité.

Ce n’est ni par la force ni par le tumulte des tribunes stériles que s’accomplit le miracle de la Vérité qui libère les Sénégalais, mais par la lente maturation d’un peuple qui refuse l’illusion et la trahison.

Il faut apprendre l’humilité du chemin, admettre que les meutes déguisées n’ont jamais porté en elles l’amour du Sénégal, admettre que le mensonge vacille et que son règne se fissure.

Car nul ne possède le secret du destin collectif, ni celui du patriotisme véritable, ni la clé des silences honteux dissimulés derrière les remparts.

Le temps dissout toujours les manœuvres invisibles, les peurs héritées, les stratégies de l’ombre. Et ce qui semblait clos s’ouvre soudain, dévoilant les marchands d’illusions et les serviteurs d’un ordre désormais épuisé, ces boulimiques du pouvoir, ces prédateurs sans mesure, que la résistance citoyenne et l’éveil populaire doivent mettre en échec.

Car la plus haute leçon que la vie nous enseigne n’est pas d’atteindre le terme du parcours, mais de comprendre enfin que chaque Sénégalais est un règne, un royaume intérieur que seule la Vérité permet d’approcher.

Alors, face aux mirages du pouvoir et aux tintamarres de l’époque, nous brandissons notre plume comme un acte de veille et de liberté, convaincus qu’aucune nation ne se relève durablement du mensonge, mais qu’un peuple éveillé peut toujours reprendre possession de son destin.

Pathé Guèye