Économie

Une mission du FMI attendue à Dakar du 19 août au 1er septembre

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Une équipe des services du Fonds monétaire international (Fmi), conduite par Mercedes Vera Martin, cheffe de mission pour le Sénégal, effectuera une visite à Dakar du 19 août au 1er septembre 2026, a annoncé lundi l’institution sur son site officiel.

Cette mission s’inscrit dans le cadre de la poursuite des discussions entre les services du FMI et les autorités sénégalaises en vue de parvenir à une convergence de vues sur les politiques économiques et les réformes susceptibles d’être soutenues par un nouvel accord de financement avec le Fonds.

Selon le FMI, les échanges porteront notamment sur les mesures permettant de préserver la stabilité macroéconomique du Sénégal et de favoriser une croissance durable et inclusive.

La mission intervient alors que Dakar et le Fonds poursuivent leurs discussions autour d’un éventuel nouveau programme soutenu par le FMI. À l’issue d’une précédente mission en juin, le Fonds avait indiqué que les autorités sénégalaises avaient réitéré leur intérêt pour un nouveau programme et que ses services continueraient à échanger avec elles sur les politiques et priorités de réforme susceptibles d’être appuyées par un accord.

Durant son séjour à Dakar, l’équipe du FMI doit également rencontrer différents acteurs économiques et sociaux afin d’échanger sur la situation et les perspectives économiques du pays.

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Au terme de la mission, Mercedes Vera Martin publiera une déclaration présentant les principaux éléments issus des discussions.

Le FMI réaffirme par ailleurs sa détermination à accompagner le Sénégal dans ses efforts pour consolider la stabilité macroéconomique et promouvoir une croissance durable et inclusive.

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