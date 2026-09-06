Quand le survêtement d’un président devient une affaire d’État

Le survêtement EA7 Emporio Armani porté par le président Bassirou Diomaye Faye suscite une polémique qui dépasse largement la question vestimentaire. Pour certains observateurs, le choix d’une tenue frappée d’un logo d’une grande maison étrangère interroge la sobriété attendue d’un chef d’État et, plus largement, le rapport entre pouvoir, image et marques.

La polémique est partie d’une remarque de Mansour, qui s’interroge sur l’apparition du président Bassirou Diomaye Faye en survêtement EA7 Emporio Armani.

Pour lui, ce choix vestimentaire constitue davantage qu’une simple question de goût. Il y voit une forme de « faute de goût politique », estimant qu’un chef d’État ne devrait pas donner l’impression de servir de support publicitaire à une marque internationale.

« Bassirou Diomaye Faye, vous risquez de devenir un panneau publicitaire ambulant », écrit-il, dénonçant les logos visibles et le marketing gratuit dont pourraient bénéficier des maisons étrangères grâce à l’exposition médiatique présidentielle.

Son propos s’appuie sur une distinction entre le luxe ostentatoire et le luxe discret. Il cite notamment Loro Piana, Brunello Cucinelli, Bottega Veneta ou encore The Row, maisons connues pour privilégier la qualité des matières, la coupe et la discrétion plutôt que l’affichage massif du logo.

Derrière cette critique vestimentaire se trouve donc une interrogation politique : quelle image un président de la République doit-il renvoyer lorsqu’il apparaît en public ?

Le président n’est pas un influenceur

La fonction présidentielle impose une contrainte particulière : chaque apparition publique est susceptible d’être interprétée comme un message.

Un citoyen peut porter une marque pour des raisons personnelles, commerciales ou simplement esthétiques. Un président, lui, porte également une fonction. Sa tenue participe, volontairement ou non, à son image institutionnelle.

C’est précisément ce qui explique les critiques apparues après la diffusion de la photographie.

« C’est la première remarque que j’ai faite : la marque Emporio Armani. Comment peut-on laisser notre Président de la République s’habiller ainsi, comme s’il faisait la publicité de cette marque ? C’est pathétique », réagit T.B.

Un autre commentaire va dans le même sens : « C’est ce que je me suis dit hier soir en voyant la photo. Comment le protocole a pu laisser notre presi devenir le mannequin du soir de la marque Emporio Armani ? »

Ces réactions traduisent une perception assez simple : le problème n’est pas nécessairement de porter une marque étrangère, mais de donner à cette marque une visibilité qui peut sembler incompatible avec la fonction présidentielle.

La question du protocole

La polémique renvoie naturellement au protocole présidentiel.

A.S. le souligne avec une pointe d’ironie : « On parle toujours du Protocole présidentiel. Ma foi, ce sont des personnes intelligentes. Certainement, ils sont au courant des critiques qui leur tombent dessus. »

La question mérite en effet d’être posée. Le président dispose d’une équipe chargée notamment de préparer ses apparitions publiques. Cela signifie que le choix vestimentaire peut, dans certaines circonstances, relever d’une réflexion sur l’image et la communication.

Si une tenue décontractée est parfaitement acceptable dans un cadre privé ou sportif, la question change lorsqu’elle est portée par le chef de l’État dans une séquence publique largement photographiée et diffusée.

Le protocole ne devrait toutefois pas être transformé en police du vêtement. Le président reste un homme, avec ses goûts, son style et sa liberté. Mais cette liberté s’exerce dans une fonction où le symbole compte.

Sobriété ou modernité ?

La critique pose également une question plus profonde : faut-il attendre d’un président qu’il soit toujours en costume, en boubou traditionnel ou dans une tenue strictement institutionnelle ?

Pas nécessairement.

Un chef d’État moderne peut parfaitement apparaître en tenue sportive, notamment lors d’une activité physique, d’un déplacement informel ou d’une manifestation populaire. La présidence contemporaine ne peut pas être enfermée dans une esthétique figée.

Mais entre la décontraction et l’ostentation, il existe une nuance.

Le véritable enjeu est donc moins la marque elle-même que la manière dont elle est portée et le contexte dans lequel elle apparaît.

Un vêtement sans logo apparent peut transmettre une image de sobriété. Une pièce couverte de signes distinctifs peut, au contraire, attirer l’attention sur sa valeur marchande ou son statut social.

C’est là que la comparaison avec le « luxe discret » prend son sens.

Et le savoir-faire sénégalais ?

L’autre dimension de la polémique est peut-être la plus intéressante.

Pourquoi un président sénégalais ne profiterait-il pas davantage de ses apparitions publiques pour mettre en valeur le savoir-faire textile national ?

Le Sénégal dispose d’une tradition vestimentaire riche : tissus, broderies, bazin, tissage, couture et création contemporaine. Le vêtement présidentiel peut donc devenir un outil de représentation culturelle et économique.

Sans tomber dans le nationalisme vestimentaire — un président n’a pas à porter exclusivement des produits sénégalais — il existe une véritable opportunité de faire de la mode et du textile un instrument de soft power.

Un chef d’État qui porte régulièrement des créations issues de son pays ne fait pas simplement un choix esthétique. Il contribue à donner de la visibilité à des artisans, des stylistes, des ateliers et, plus largement, à une industrie nationale.

Le logo contre le symbole

La question posée par cette polémique est finalement celle-ci : que doit communiquer la tenue d’un président ?

Le prix ? La réussite sociale ? La modernité ? La proximité avec la jeunesse ? Le prestige international ? La sobriété ? L’identité nationale ?

Chaque choix raconte quelque chose.

Dans le secteur privé, une marque cherche précisément à transformer ses clients en ambassadeurs. Dans l’espace présidentiel, la logique devrait être différente : c’est le président qui doit être la marque, pas la marque qui doit devenir le message.

Le chef de l’État représente une République, une histoire, un peuple et un pays. Son image personnelle peut être moderne, élégante ou décontractée, mais elle ne devrait jamais faire disparaître l’institution qu’il incarne.

La polémique autour du survêtement EA7 Emporio Armani peut donc sembler anecdotique. Elle ne l’est peut-être pas totalement.

Elle rappelle simplement qu’à l’ère des réseaux sociaux, une photographie présidentielle peut être analysée comme un discours politique. Et parfois, ce discours commence avant même que le président ne prononce un seul mot.