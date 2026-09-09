À Lodi, Thierno Amadou Ba, Khalif de Bambilor, porte un message de paix et de fraternité

La 18ᵉ tournée européenne de Thierno Amadou Ba, Khalif de Bambilor, s’est poursuivie en Italie par une importante rencontre placée sous le signe de la paix, du dialogue interreligieux et du vivre-ensemble.

À la mairie de Lodi, dans la région de Milan, le Khalif de Bambilor, également Ambassadeur de la Paix et président de l’ONG Fawzi Wanadiaty, a été reçu par le maire de la ville, le président du Conseil municipal ainsi que plusieurs personnalités locales.

Au cours de cette rencontre, Thierno Amadou Ba a porté un message axé sur la fraternité, la cohésion sociale et la nécessité de renforcer le dialogue entre les différentes communautés religieuses et culturelles.

Le guide religieux a notamment défendu une conception de la religion comme facteur de rapprochement entre les peuples. « La religion doit être un pont qui rapproche les peuples, et non un mur qui les sépare », a-t-il déclaré.

Cette rencontre, initiée par M. Marco, s’est tenue en présence d’une importante délégation venue du Sénégal ainsi que de membres de la diaspora sénégalaise en Italie. Elle a permis de mettre en avant les liens humains, culturels et spirituels qui existent entre le Sénégal, l’Italie et les communautés issues de l’immigration.

Pour Thierno Amadou Ba, la diplomatie religieuse peut constituer un véritable outil au service de la paix. Dans un monde marqué par les conflits, les tensions communautaires et les incompréhensions, les responsables religieux peuvent contribuer à instaurer un climat de dialogue et de confiance.

La démarche portée par le Khalif de Bambilor s’inscrit ainsi dans une volonté de promouvoir le dialogue interreligieux et le vivre-ensemble, tout en valorisant les relations entre les peuples au-delà des frontières.

L’étape de Lodi aura été l’un des moments forts de cette 18ᵉ tournée européenne de Thierno Amadou Ba, Khalif de Bambilor, avec un message central : construire des ponts plutôt que des murs et faire de la fraternité un instrument de paix.

À Lodi, la diplomatie religieuse sénégalaise entend ainsi contribuer à rapprocher les communautés et à consolider les liens entre les peuples.