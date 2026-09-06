‎Eliminatoires CAN 2027 : le Sénégal recevra le Mozambique au Stade Léopold Sédar Senghor (FSF) ‎ ‎

L’ équipe nationale de football du Sénégal va recevoir le Mozambique, le 25 septembre 2026 à 19 heures GMT, au Stade Léopold Sédar Senghor pour le compte de la première journée du groupe J des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027, a-t-on appris dimanche de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Dans un communiqué publié dimanche soir, la FSF a annoncé le début des accréditations les médias pour le match Sénégal- Mozambique du 25 septembre 2026 au Stade Léopold Sédar Senghor.

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‎Les Lions vont ainsi faire leur retour au Stade Léopold Sédar, après plusieurs années d’absence dans cette enceinte mythique.

‎Les champions d’Afrique en titre recevaient depuis 2022 au stade Maître Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

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‎‎Dans le cadre de la coopération avec la République populaire de Chine, le stade Senghor situé entre les communes des Parcelles Assainies et de Grand Yoff a été rénové.

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‎Depuis son ouverture, l’infrastructure sportive a accueilli des rencontres du championnat, des matchs de la sélection féminine, des finales de Coupe du Sénégal entre autres compétitions.

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‎Son homologation par la Confédération africaine de football (CAF) a connu du retard jusqu’au mois de juillet 2026.

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‎Les Lions partagent le groupe J avec le Mozambique, le Soudan et l’Éthiopie, a rappelé l’instance dirigeante du football sénégalais.

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‎‎La CAN 2027 est prévue en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie.

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