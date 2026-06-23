Mi-temps : le Sénégal dos au mur face à la Norvège (0-1)

Les Lions du Sénégal rentrent aux vestiaires menés au score (0-1) face à la Norvège. Un but concédé à la suite d’une erreur défensive de Kalidou Koulibaly, qui coûte cher aux hommes de Pape Thiaw dans cette rencontre déjà décisive.

Durant cette première période, les Sénégalais ont affiché un visage inquiétant. Trop timides dans les duels, peu agressifs à la récupération et manquant d’inspiration dans l’utilisation du ballon, ils ont laissé l’initiative aux Norvégiens, plus entreprenants et mieux organisés.

Le manque de caractère et de révolte a également marqué cette première mi-temps. Alors que le Sénégal devait montrer un tout autre état d’esprit après sa défaite inaugurale, les Lions ont semblé subir les événements plutôt que les provoquer.

Il faudra une réaction forte au retour des vestiaires. Les partenaires de Sadio Mané n’ont plus le droit à l’erreur et devront afficher davantage d’intensité, d’engagement et d’ambition pour espérer renverser la situation et préserver leurs chances de qualification.