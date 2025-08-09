Évènements de 2021-2024 : Le Parquet sang issue

Le Garde des sceaux a confirmé à Pape Abdoulaye Touré que des poursuites vont être initiées par rapport aux évènements de 2021-2024. Pour lui, c’est l’aboutissement d’un combat, en continuant à réitérer depuis longtemps qu’il a été subi des actes de maltraitance. En attendant les prochaines étapes, l’enquête a été confiée à a Section de recherches de la Gendarmerie nationale dont le ressort s’étend sur l’ensemble du territoire sénégalais, y compris les zones couvertes par d’autres cours d’appel.

Après une lettre ouverte envoyée au mois de juillet dernier à la Présidence pour l’interpeller sur «l’inertie de la Justice» à propos des cas d’homicide, de torture et autres traitements inhumains perpétrés lors des événements politico-judiciaires entre 2021 et 2024, Pape Abdoulaye Touré a été fixé sur sa requête : la présidence de la République a répercuté la demande au Garde des sceaux qui lui a envoyé un courrier. «Je vous informe, en retour, qu’un courrier a déjà été adressé au Procureur général près la Cour d’appel de Dakar pour lui demander d’initier des poursuites relativement auxdits faits.» C’est un soulagement pour Pape Abdoulaye Touré, qui salue une «volonté claire des nouvelles autorités de rompre avec l’impunité et de rétablir la confiance entre le Peuple sénégalais et sa Justice». Selon lui, «la vraie justice se mesure dans l’action concrète. Nous suivrons avec attention la suite donnée à cette saisine au niveau du Parquet général».

Dans sa quête de vérité pour élucider les morts liés aux évènements de 2021-2024, le Parquet a confié l’enquête à la Section de recherches de la gendarmerie nationale, logée à la Caserne Samba Diéry Diallo de Colobane. Il s’agit d’un choix simple, mais très fort : la Section de recherches de Dakar, rattachée à la Gendarmerie nationale, est compétente sur l’ensemble du territoire sénégalais. Elle va tenter de démêler dans ses enquêtes préliminaires notamment des affaires, qui nécessitent des connaissances et techniques particulières ou des investigations exigeant une haute qualification dans certains domaines.

Dans le cas d’espèce, c’est un labyrinthe qu’il faut prendre pour identifier les suspects, tant ce dossier est une enquête à tiroirs pour le Parquet de Dakar qui doit éclairer au grand jour l’un des deux affaires les plus complexes de l’histoire politique sénégalaise. Car il mêle politique et sécurité jusqu’au niveau le plus élevé de l’ancien appareil étatique. Sans doute, pas que… Les évènements visés par l’enquête risquent de devenir une saga politico-judiciaire avec des interrogations sur l’implication de certains profils.

