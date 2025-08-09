Actualites

Évènements de 2021-2024 : Le Parquet sang issue

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
3 Min Read

Le Garde des sceaux a confirmé à Pape Abdoulaye Touré que des poursuites vont être initiées par rapport aux évènements de 2021-2024. Pour lui, c’est l’aboutissement d’un combat, en continuant à réitérer depuis longtemps qu’il a été subi des actes de maltraitance. En attendant les prochaines étapes, l’enquête a été confiée à a Section de recherches de la Gendarmerie nationale dont le ressort s’étend sur l’ensemble du territoire sénégalais, y compris les zones couvertes par d’autres cours d’appel.

Après une lettre ouverte envoyée au mois de juillet dernier à la Présidence pour l’interpeller sur «l’inertie de la Justice» à propos des cas d’homicide, de torture et autres traitements inhumains perpétrés lors des événements politico-judiciaires entre 2021 et 2024, Pape Abdoulaye Touré a été fixé sur sa requête : la présidence de la République a répercuté la demande au Garde des sceaux qui lui a envoyé un courrier. «Je vous informe, en retour, qu’un courrier a déjà été adressé au Procureur général près la Cour d’appel de Dakar pour lui demander d’initier des poursuites relativement auxdits faits.» C’est un soulagement pour Pape Abdoulaye Touré, qui salue une «volonté claire des nouvelles autorités de rompre avec l’impunité et de rétablir la confiance entre le Peuple sénégalais et sa Justice». Selon lui, «la vraie justice se mesure dans l’action concrète. Nous suivrons avec attention la suite donnée à cette saisine au niveau du Parquet général».

Dans sa quête de vérité pour élucider les morts liés aux évènements de 2021-2024, le Parquet a confié l’enquête à la Section de recherches de la gendarmerie nationale, logée à la Caserne Samba Diéry Diallo de Colobane. Il s’agit d’un choix simple, mais très fort : la Section de recherches de Dakar, rattachée à la Gendarmerie nationale, est compétente sur l’ensemble du territoire sénégalais. Elle va tenter de démêler dans ses enquêtes préliminaires notamment des affaires, qui nécessitent des connaissances et techniques particulières ou des investigations exigeant une haute qualification dans certains domaines.

Dans le cas d’espèce, c’est un labyrinthe qu’il faut prendre pour identifier les suspects, tant ce dossier est une enquête à tiroirs pour le Parquet de Dakar qui doit éclairer au grand jour l’un des deux affaires les plus complexes de l’histoire politique sénégalaise. Car il mêle politique et sécurité jusqu’au niveau le plus élevé de l’ancien appareil étatique. Sans doute, pas que… Les évènements visés par l’enquête risquent de devenir une saga politico-judiciaire avec des interrogations sur l’implication de certains profils.
lequotidien.sn

- Advertisement -
Share This Article
Previous Article Ousmane Sonko – Recep Tayyip Erdoğan : Une poignée de main qui entre dans l’Histoire. (Par Sall MaMadou Oumar)
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

ÉconomieXalima TV

Le grand débat de Financial Afrik : Sénégal Plan de redressement de Sonko : ambitions et limites

By
Xalima
DiasporaXalima TV

Serigne Habib Sy à Montréal : visite fraternelle à la Dahira Muqtafina Canada

By
Xalima
SocieteXalima TV

Elimane Pouye face à l’opinion : transparence, rigueur et interpellations

By
Xalima
A la UneSports

Franc plus fort qu’Eumeu Sène : une nouvelle ère s’ouvre

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

“Sénégal-Turquie : Le Premier ministre Ousmane Sonko renforce les liens de coopération dans la défense”

Actualites

Visite officielle en Turquie : Le Premier ministre Ousmane Sonko rend hommage à Mustafa Kemal Atatürk

Actualites

Sonko en Turquie : une visite stratégique marquée par la signature d’accords majeurs avec Erdogan

A la UneActualites

Les chiffres et les lettres du Baccalauréat général

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Afrobasket : Ngagne Desagana Diop dévoile sa liste définitive

Football Sports

CHAN 2025 : les Lions s’offrent un succès tactique et lancent idéalement leur tournoi

A la Une Sports

Franc plus fort qu’Eumeu Sène : une nouvelle ère s’ouvre

A la Une Sports

Abdoulaye Fall élu nouveau président de la FSF

A la Une Sports

Présidence FSF : Abdoulaye Fall arrive largement en tête, un second tour nécessaire