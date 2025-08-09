Ousmane Sonko – Recep Tayyip Erdoğan : Une poignée de main qui entre dans l’Histoire. (Par Sall MaMadou Oumar)

C’est une image qui restera gravée dans la mémoire collective du Sénégal : celle du Premier ministre Ousmane Sonkoaux côtés du président turc Recep Tayyip Erdoğan. Une rencontre inédite, la première du genre dans l’histoire de notre République, mais qui, pour les esprits avertis, n’a rien d’un hasard.

Car Ousmane Sonko n’est pas un homme politique ordinaire. Sa vision dépasse les frontières, sa voix porte au-delà des océans, et sa capacité à incarner un Sénégal fort et souverain résonne bien au-delà du continent africain. Dans un monde où les relations diplomatiques s’imbriquent avec les intérêts stratégiques, la présence d’un leader d’une telle envergure attire naturellement l’attention et le respect des plus grandes nations.

La Turquie, puissance émergente au carrefour de l’Europe et de l’Asie, n’a pas tendu la main au Sénégal par simple protocole. Ce geste traduit une reconnaissance implicite : celle d’un homme d’État qui, en peu de temps, a su imposer son nom sur l’échiquier international.

Cette rencontre n’est pas seulement une première. C’est un signal. Elle illustre la transformation de la diplomatie sénégalaise, désormais portée par un leader dont la stature transcende les continents. Et il n’est pas exagéré d’affirmer que de nombreux pays rêveraient de compter, à la tête de leur gouvernement, un Premier ministre capable d’inspirer autant de respect et d’espérance.

Aujourd’hui, le Sénégal ne se contente plus d’occuper une place dans les rangs des nations. Il avance en tête, avec la conviction tranquille de ceux qui savent où ils vont et qui veulent y aller dignement.

SALL MAMADOU OUMAR