Amsatou Diop, ingénieure HVAC nucléaire : « Il faut oser. Le nucléaire a aussi sa place en Afrique. »

À seulement 28 ans, Maïmona Amsatou Diop, diplômée de l’INSA Strasbourg, s’est imposée comme une figure montante de l’ingénierie nucléaire en Europe. Aujourd’hui basée au Royaume-Uni, elle travaille sur le projet Hinkley Point C, l’un des plus vastes chantiers nucléaires d’Europe. En vacances de quelques jours au Sénégal, elle milite aussi pour une énergie plus inclusive et panafricaine.

‎Entretien.

‎Vous travaillez aujourd’hui sur l’un des plus grands projets nucléaires européens, Hinkley Point C. Quels sont les défis techniques que vous rencontrez en tant qu’ingénieure HVAC nucléaire ?

‎Amsatou Diop : Chaque jour sur le chantier est un défi en soi. Mon rôle est de faire le lien entre le design – c’est-à-dire ce qui a été modélisé et validé sur logiciel – et la réalité du terrain. Nous devons nous assurer que ce qui est installé respecte les dimensions, les débits d’air, les normes, car en HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning), tout repose sur l’équilibre des flux.

‎Récemment, nous avons été confrontés à un problème critique : une gaine en béton construite trop étroite par rapport au design initial, dans une zone contaminée. Cela a un impact direct sur la vitesse de l’air, ce qui, dans le nucléaire, peut être extrêmement risqué. Dans ce genre de cas, nous devons réagir rapidement, trouver des solutions sans changer tout le système – notamment les ventilateurs – tout en respectant des normes de sûreté très strictes. C’est un vrai travail de précision et d’adaptation.

‎En tant que Vice-Présidente Stratégie et Développement de Women in Nuclear Young Generation, vous êtes très engagée dans les questions de diversité. Pourquoi est-ce si crucial ?

‎La diversité est une condition de survie pour l’avenir du secteur énergétique. Pourtant, les jeunes et les femmes peinent encore à trouver leur place. J’en parle souvent : le secteur dit vouloir former la jeunesse, mais les dispositifs restent trop éphémères, sans réel accompagnement sur le long terme.

‎J’ai vu trop d’initiatives prometteuses mourir faute de financement ou de vision stratégique. Pendant ce temps, une réalité s’impose : 40 % des experts du nucléaire partiront à la retraite d’ici 2030. Si on ne forme pas la relève maintenant, qui prendra la suite ?

‎Notre rôle, à Women in Nuclear et ailleurs, c’est de créer des espaces où les jeunes peuvent apprendre, échouer, recommencer, oser. On ne peut pas se permettre de rester spectateurs. L’énergie, c’est un levier majeur de développement, et les jeunes doivent être outillés pour y contribuer pleinement.

‎Vous êtes également cofondatrice de l’AAPN, l’Association des Afro-Professionnel·les du Nucléaire. Qu’est-ce qui a motivé sa création ?

‎L’idée est simple : valoriser les talents afro-descendants dans le nucléaire et créer un pont entre la diaspora et les enjeux énergétiques du continent africain. Trop souvent, les experts africains sont invisibilisés ou réduits à des rôles périphériques dans les projets internationaux. Avec l’AAPN, nous voulons changer cette donne.

‎Nous œuvrons à faire émerger une vision panafricaine de l’innovation nucléaire, en misant sur les compétences locales, les échanges Sud-Sud, et en défendant l’idée que l’excellence ne connaît pas de frontières.

‎Le Sénégal mise aujourd’hui sur le gaz et les énergies renouvelables. Selon vous, quelle place pourrait ou devrait occuper le nucléaire dans ce mix ?

‎Le nucléaire a toute sa place, mais cela suppose un vrai travail de pédagogie. Aujourd’hui encore, quand je dis que je suis ingénieure nucléaire, on me demande si je fabrique des bombes. Il faut démonter ces clichés.

‎Je suis ingénieure en énergie. J’ai étudié toutes les sources : solaire, éolien, gaz, nucléaire. Il n’y a pas de solution miracle, mais le nucléaire reste l’une des énergies les plus stables, durables et efficaces. Il peut très bien s’intégrer dans un mix énergétique, aux côtés des renouvelables.

‎Le vrai problème, c’est que les gens ne sont pas formés à comprendre ce qu’est le nucléaire. Et sans formation, pas de vision. Pourtant, notre pays souffre de coupures régulières d’électricité. Pourquoi ne pas envisager une solution qui offre fiabilité, autonomie et long terme ?

‎Vous évoquez souvent l’« innovation panafricaine » dans l’énergie. À quoi cela pourrait-il ressembler concrètement ?

‎Imaginez-vous vous lever le matin sans craindre une coupure d’électricité. Pouvoir conserver ses aliments en toute sécurité, recharger son téléphone, travailler, sans penser à la panne d’énergie. Pour moi, c’est ça, l’innovation panafricaine : répondre à nos besoins de manière autonome, efficace et locale.

‎Nous avons le soleil, le vent, l’intelligence, la jeunesse. Ce qu’il manque, c’est l’infrastructure et la confiance. Il faut créer des hubs de formation, d’innovation, ici, au Sénégal, au Mali, au Ghana… Partout où l’ambition est là. On ne devrait pas avoir besoin d’un visa pour accéder à une éducation d’excellence.

‎Quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes Sénégalais·es, et plus largement aux Africain·es, qui hésitent à s’engager dans les carrières scientifiques ?

‎D’abord, je leur dirais ceci : regardez autour de vous. Dans chaque classe d’Europe, les Sénégalais excellent en mathématiques, en physique. Ce n’est pas un hasard. On a le potentiel. Ce qui nous manque parfois, c’est juste la confiance.

‎Il ne faut pas avoir peur. Il faut oser. Ouvrir la porte. Demander. Créer sa place si personne ne vous la donne. Le monde va vite. Si tu ne prends pas le risque de te lancer, tu passeras peut-être à côté de ton propre talent.

‎Et pour ceux qui n’ont pas la chance de voyager, je veux leur dire : vous n’avez pas besoin d’un billet d’avion pour réussir. On peut bâtir, innover, former ici. Mais pour cela, il faut que les décideurs investissent sur place, dans la jeunesse, dans l’éducation scientifique, dans l’énergie.

Propos recueillis par : Pape Doudou Diallo et Assane BA

