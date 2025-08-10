Sports

Ismaila Sarr remporte le trophée de la Community Shield avec Crystal Palace

Le footballeur sénégalais de Crystal Palace (Angleterre), Ismaïla Sarr, un des buteurs, a remporté, dimanche avec son équipe, le FA Community Shield 2025, en battant en finale celle de Liverpool, aux tirs au but, 3-2, au stade de Wembley à Londres.

La finale du FA Community Shield oppose, chaque année, le champion d’Angleterre (Liverpool) et le vainqueur de la Coupe d’Angleterre (Crystal Palace). Ce match annonce aussi le démarrage de la saison.

Après avoir remporté pour la première fois de son histoire, la Coupe d’Angleterre contre Manchester City (1-0), Crystal Palace continue sur cette lancée, en gagnant la finale de la FA Community Shield 2025, aux dépens de Liverpool, grâce à un Ismaïla Sarr auteur d’une brillante prestation.

L’attaquant sénégalais, titulaire, a encore une fois fortement contribué à ce nouveau sacre de son club. L’ailier des Lions a créé le pénalty qui a permis à Crystal Palace d’égaliser, après le but, dès la 4e mn, du joueur Français Hugo Ekitike, une des nouvelles recrues de Liverpool.

Les Reds de Liverpool vont reprendre l’avantage à la pause (2-1), grâce un but de Jeremie Frimpong (21e mn), la recrue néerlandaise.

Au retour des vestiaires, Crystal Palace et Ismaïla Sarr vont prendre le contrôle du match, se créant de nombreuses occasions. A plusieurs reprises, les Eagles ont eu l’opportunité d’égaliser, mais c’était sans succès.

Sarr, omniprésent dans l’animation offensive de Palace, va cette fois-ci se muer en buteur à la 77e mn, pour permettre à son équipe de revenir au score et de jouer les séances de tirs au but.

Crystal Palace va finalement remporter cette finale, par 3 tirs à 2. En moins de six mois, Ismaïla Sarr ajoute, à son palmarès anglais, deux trophées importants.

aps.sn

