Serigne Bass livre des confidences inédites sur Macky Sall

Lors d’une rencontre avec une délégation de l’Alliance pour la République (APR) à Touba, Serigne Bass Abdou Khadre a partagé des révélations inédites sur ses relations avec l’ancien président Macky Sall.

« Au début, nous étions restés un an et demi sans nous voir », a confié le porte-parole du Khalife général des Mourides, évoquant les débuts distants entre les deux hommes. Il est également revenu sur des épisodes marquants du mandat de Macky Sall, notamment les arrestations de Cheikh Béthio Thioune et Karim Wade, qu’il qualifie de « coup de trop ».

Serigne Bass a souligné le rôle central joué par la ville sainte de Touba dans l’apaisement de la crise politique du 23 juin 2011, un moment décisif pour la stabilité du pays.

Aujourd’hui, dit-il, « il fait désormais partie de la famille », traduisant une relation apaisée et consolidée au fil des années. Ces confidences apportent un éclairage nouveau sur les liens entre Touba et l’ancien chef de l’État, ainsi que sur l’implication spirituelle et politique de la confrérie dans les grands événements nationaux.

Previous Article TURQUIE : Ousmane Sonko rassure la communauté sénégalaise
