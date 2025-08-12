Actualites

Affaire du bus : le journaliste Harouna FALL libre

Convoqué ce matin à la DIC, suite à la mise en ligne d’une information sur iGFM, informant “qu’un bus convoyant des Sénégalais pour le Magal serait victime d’attaque au Mali”, le journaliste Harouna FALL est rentré libre après son audition.

Harouna Fall rédacteur en Chef du site du Groupe Futurs Médias, iGFM, a été convoqué par la Division des investigations criminelles (Dic), ce lundi matin. Cette convocation est liée à la mise en ligne d’une information, sur le site, informant qu’«un bus convoyant des Sénégalais pour le Magal serait victime d’attaque au Mali». Après l’audition qui a duré plusieurs heures, il est rentré chez lui en début de soirée. Aucune charge n’est retenue contre lui. 

