Affaire du bus : le journaliste Harouna FALL libre

Harouna Fall rédacteur en Chef du site du Groupe Futurs Médias, iGFM, a été convoqué par la Division des investigations criminelles (Dic), ce lundi matin. Cette convocation est liée à la mise en ligne d’une information, sur le site, informant qu’«un bus convoyant des Sénégalais pour le Magal serait victime d’attaque au Mali». Après l’audition qui a duré plusieurs heures, il est rentré chez lui en début de soirée. Aucune charge n’est retenue contre lui.