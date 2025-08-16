Afrobasket 2025 – Les Lions arrachent la victoire face au Mali et filent en barrages

Le Sénégal s’est imposé dans la douleur face au Mali (80-70) au terme d’un match disputé jusqu’aux dernières minutes. Malmenés en première période (40-32 à la pause), les Lions de Desagana Diop ont renversé la tendance grâce à un troisième quart plus agressif et un dernier acte décisif, porté par Boissy et Pape Moustapha Diop. Ce succès permet au Sénégal de terminer 2ᵉ du groupe D et de décrocher son ticket pour les barrages, en attendant de connaître son prochain adversaire issu du groupe C.