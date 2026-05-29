Coupe du Monde 2026 : la diaspora sénégalaise d’Amérique du Nord interpelle l’État et la FSF sur la billetterie

XALIMANEWS: À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du Monde FIFA 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique, plusieurs organisations représentant la diaspora sénégalaise d’Amérique du Nord montent au créneau pour exprimer leurs inquiétudes concernant l’accès aux billets des matchs du Sénégal.

Dans une lettre adressée au ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi qu’à la Fédération sénégalaise de football (FSF), le Regroupement Général des Sénégalais du Canada (RGSC), l’Association des Sénégalais d’Amérique (ASA), le 12e Gaindé Canada-Usa et la Caravane de Supporters Sénégalais alertent sur le manque d’informations officielles autour des modalités de billetterie destinées aux supporters sénégalais.

Les signataires rappellent que depuis plusieurs mois, les Sénégalais établis au Canada et aux États-Unis se mobilisent activement afin de soutenir les Lions de la Téranga lors de cette compétition historique organisée en Amérique du Nord. Toutefois, ils dénoncent un profond flou concernant les procédures d’obtention des tickets, une situation qui alimente de nombreuses inquiétudes au sein de la communauté sénégalaise.

Selon les organisations, l’absence de communication officielle fait craindre que les véritables supporters sénégalais soient privés d’accès aux tribunes, faute d’anticipation ou d’un mécanisme transparent d’attribution des billets. Elles estiment qu’il serait inconcevable de voir le Sénégal disputer une Coupe du Monde sans une présence massive et visible de ses supporters dans les stades.

Face à cette situation jugée urgente, les représentants de la diaspora demandent aux autorités sénégalaises une communication officielle immédiate sur les modalités d’accès aux billets des matchs du Sénégal. Ils réclament également des clarifications concernant les éventuels quotas réservés aux supporters sénégalais, ainsi qu’une collaboration étroite avec les organisations représentatives de la diaspora afin de mieux encadrer et faciliter la mobilisation des fans.

Les auteurs de la lettre soulignent enfin que cette Coupe du Monde organisée en Amérique du Nord constitue une occasion historique de démontrer la force, l’unité et le patriotisme de la diaspora sénégalaise. Ils espèrent que les autorités compétentes entendront leur appel et agiront rapidement dans l’intérêt des supporters ainsi que pour le rayonnement du Sénégal à l’international.

Le document est cosigné par Babacar Diop, président du Regroupement Général des Sénégalais du Canada (RGSC), Mamadou Lamine Mbow, président de l’Association des Sénégalais d’Amérique (ASA), Christian Mendy, coordonnateur de la Caravane de Supporters Sénégalais, Assane Fall, coordonnateur du 12e Gaindé Canada, et Francis Corréa, coordonnateur du 12e Gaindé USA. Une copie de la correspondance a également été adressée aux ambassades du Sénégal à Ottawa et à Washington.