Soutien ferme aux magistrats de la CPI : le gouvernement et Ousmane Sonko dénoncent les sanctions américaines

Le gouvernement sénégalais a vivement réagi aux sanctions annoncées par les États-Unis contre quatre magistrats de la Cour pénale internationale (CPI), parmi lesquels figure le juge sénégalais Mame Mandiaye Niang. Dans un communiqué publié le 21 août 2025, le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a exprimé son “étonnement” face à cette décision qu’il juge contraire aux principes fondamentaux de l’indépendance de la justice.

Le Sénégal a rappelé que les magistrats de la CPI exercent leur mission au nom des 125 États membres du Statut de Rome, dont il est partie prenante, et a invité les autorités américaines à lever sans délai ces mesures qualifiées d’« atteinte grave » au droit et à l’indépendance des juges. Dakar a également réaffirmé son soutien indéfectible à Mame Mandiaye Niang et aux autres magistrats visés, appelant l’ensemble des pays membres à manifester leur solidarité à la Cour.

Dans la foulée de ce communiqué officiel, le Premier ministre Ousmane Sonko a pris la parole pour saluer le “leadership éclairé” du président Bassirou Diomaye Faye dans cette affaire. “Je souhaite exprimer mon soutien personnel, total et indéfectible à notre compatriote, dont j’ai pu apprécier l’engagement profond envers les principes fondamentaux et sacrés de la justice”, a-t-il déclaré. Le chef du gouvernement a insisté sur la détermination du Sénégal à se tenir “résolument” aux côtés de son magistrat face à des sanctions qualifiées d’« injustes et infondées » de la part des États-Unis.

Cette double prise de position traduit une unité institutionnelle au sommet de l’État sénégalais et illustre la volonté du pays de défendre ses ressortissants mais aussi, plus largement, le fonctionnement indépendant et universel de la justice pénale internationale.