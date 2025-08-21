Reprise des rotations du navire Aline Sitoé Diatta : un souffle nouveau pour la liaison Dakar–Ziguinchor

Après plus d’un mois d’arrêt technique, le ferry Aline Sitoé Diatta a repris du service ce mardi 19 août 2025, lors d’une cérémonie officielle marquée par la présence de plusieurs autorités portuaires et maritimes.

Étaient notamment présents Madame Ndèye Rokhaya Thiam, Directrice générale du COSEC et Présidente du Conseil d’administration du COSAMA, le Directeur général du Port autonome de Dakar ainsi que le Directeur général du Consortium sénégalais d’activités maritimes (COSAMA).

Cette remise en service marque la reprise des rotations régulières entre Dakar et Ziguinchor, une ligne maritime considérée comme vitale pour le désenclavement de la Casamance et le renforcement de l’unité nationale.

Pour ce voyage inaugural, 417 passagers ont embarqué, représentant un taux de remplissage de 86 %, auxquels s’ajoutent 75 tonnes de marchandises transportées. Un signal fort pour la relance de ce trafic qui joue un rôle stratégique dans l’économie régionale et nationale.

Prenant la parole, Mme Ndèye Rokhaya Thiam a salué « l’engagement du Directeur général du consortium et de ses collaborateurs, notamment Baba Tall, PhD, ainsi que l’accompagnement soutenu du Directeur général de la SN/PAD ». Elle a rappelé que le COSEC demeure un partenaire engagé pour le développement et le rayonnement du transport maritime, considéré comme un vecteur majeur de croissance économique et sociale au Sénégal.

La reprise des rotations de l’Aline Sitoé Diatta vient ainsi rassurer les usagers et acteurs économiques de la Casamance, confirmant la volonté des autorités de consolider les infrastructures maritimes au service de la mobilité et du développement.