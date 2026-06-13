Coupe du monde 2026 : les pays hôtes lancent fort, entre succès, suspense et promesses

XALIMANEWS: Les trois nations organisatrices de la Coupe du monde 2026 — les États-Unis, le Mexique et le Canada — ont parfaitement entamé leur tournoi. À l’issue des premiers matchs de groupes, le bilan est globalement positif, porté par une dynamique encourageante et des performances déjà marquantes.

Le Mexique frappe d’entrée à l’Azteca

Premier pays hôte à entrer en scène, le Mexique a lancé sa compétition de la meilleure des manières en s’imposant 2-0 face à l’Afrique du Sud, jeudi, dans l’ambiance électrique du mythique Stade Azteca de Mexico.

Julian Quiñones a rapidement donné le ton dès la 9e minute, avant que Raul Jiménez ne double la mise à la 67e minute, confirmant la supériorité mexicaine.

Mais la rencontre, globalement fermée, n’a pas offert un grand spectacle footballistique. Le Mexique a tenté d’imposer son rythme offensif, tandis que l’Afrique du Sud a souvent semblé en difficulté, manquant de fluidité et de repères.

Le match s’est toutefois emballé dans son intensité physique, avec une discipline dépassée. Les Sud-Africains ont terminé à neuf après les expulsions de Sithole (49e) et Zwane (84e). Le Mexique a lui aussi fini à dix, César Montes étant exclu dans le temps additionnel.

Le Canada accroché à domicile

Deuxième pays organisateur à entrer en lice, le Canada a dû se contenter d’un match nul frustrant (1-1) vendredi au BMO Field de Toronto face à la Bosnie-Herzégovine.

Menés après un but de Jovo Lukic à la 21e minute, les Canadiens ont longtemps couru après le score. Ils ont finalement été sauvés par Cyle Larin, buteur deux minutes seulement après son entrée en jeu à la 78e minute.

Malgré une pression constante en fin de match et plusieurs occasions franches, les Canadiens n’ont pas réussi à arracher la victoire, laissant un goût d’inachevé à leur public.

Les États-Unis en démonstration

Les États-Unis ont, eux, parfaitement réussi leur entrée en matière samedi au SoFi Stadium de Los Angeles, en s’imposant largement face au Paraguay (4-1).

Les Américains ont été aidés par un but contre son camp précoce de Damián Bobadilla (6e), avant que Folarin Balogun ne prenne le relais avec un doublé (30e, 45+4e), confirmant son efficacité offensive.

Le Paraguay a brièvement réduit l’écart par Maurício (72e), mais Giovanni Reyna a définitivement scellé la victoire américaine dans le temps additionnel (90+7e), dans une fin de match maîtrisée.

Un départ globalement réussi pour les hôtes

Avec deux victoires et un match nul, les nations organisatrices affichent un début de tournoi solide et rassurant. Dans cette édition historique de la Coupe du monde, la première à 48 équipes et organisée sur trois territoires, les pays hôtes semblent déjà vouloir jouer les premiers rôles.