FIN DU MATCH : Maroc 1-1 Brésil

XALIMANEWS: Le Maroc réalise une performance de très haut niveau en tenant tête au Brésil (1-1) pour son entrée dans cette Coupe du monde 2026.

Les Lions de l’Atlas avaient pourtant toutes les raisons d’y croire après l’ouverture du score signée Saibari. Malgré l’égalisation de Vinicius Jr, les Marocains ont continué à jouer avec ambition, discipline et personnalité face à l’un des grands favoris du tournoi.

Solides défensivement et dangereux dans leurs transitions, les hommes du Maroc sont passés tout près d’un exploit historique. À plusieurs reprises, ils ont mis en difficulté la défense brésilienne et auraient même pu repartir avec les trois points.

Ce match nul a toutefois le goût d’une victoire pour le Maroc, qui envoie un message fort à ses futurs adversaires. Face à la Seleção, les Lions de l’Atlas ont confirmé qu’ils comptent parmi les équipes capables de bousculer les plus grandes nations du football mondial