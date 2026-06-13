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MI-TEMPS : Maroc 1-1 Brésil

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XALIMANEWS: Le Maroc et le Brésil se quittent sur un score de parité (1-1) à la pause dans cette rencontre de la Coupe du monde 2026.

Les Lions de l’Atlas ont ouvert le score grâce à Saibari, récompensant une première période de grande qualité face à la Seleção. Mais le Brésil a rapidement réagi par l’intermédiaire de Vinicius Jr, qui a remis les deux équipes à égalité.

Très disputée et techniquement relevée, cette première mi-temps a tenu toutes ses promesses avec de nombreuses occasions de part et d’autre.

La seconde période s’annonce décisive. Le Maroc tentera de créer l’exploit face à l’un des favoris du tournoi, tandis que le Brésil cherchera à faire parler son expérience pour prendre l’avantag

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